Das Eid al-Fitr ist eines der wichtigsten islamischen Feste und markiert das Ende des Fastenmonats Ramadan. Wie erlebten Musliminnen und Muslime weltweit den erste von drei Festtagen? Eine Bilderstrecke.

Eid al-Fitr, auch bekannt als das Fest des Fastenbrechens, ist eines der bedeutendsten Termine im islamischen Kalender und markiert das Ende des heiligen Fastenmonats Ramadan. Nach vier Wochen der Enthaltsam- und Genügsamkeit ist Eid al-Fitr eine Zeit der Freude und des Zusammenkommens, in der Muslime weltweit das Ende ihres Fastens und ihrer spirituellen Bemühungen feiern.

Das Fest wird durch Gebete und Gottesdienste in Moscheen und Gebetsräumen begangen, gefolgt von einer gemeinsamen Mahlzeit mit Familie und Freunden. Viele Muslime kleiden sich in traditionellen Gewändern und teilen Geschenke und Süßigkeiten aus, um die Freude und die Bedeutung des Festes zu teilen. Die Feierlichkeiten können je nach Region und Kultur unterschiedlich ausfallen, aber sie alle haben gemeinsam, dass sie den Zusammenhalt, die Liebe und den Respekt füreinander in den Mittelpunkt stellen.

Mit einer Bilderstrecke haben wir versucht, die Vielfalt und Schönheit dieses Festes zu zeigen:

