Schockierender Angriff im Tabakladen in Istanbul: Zwei Tote und ein Verletzter

Überfall mit Waffengewalt: In einem Tabakladen im Istanbuler Stadtteil Esenyurt ist es vor laufender Kamera zu tödlichen Schüssen gekommen. Die Folge: zwei Tote und ein Verletzter. Drei Verdächtige konnte die Polizei bereits festnehmen. Die Suche nach weiteren Tatverdächtigen dauert an. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht ganz klar.

Im Istanbuler Stadtteil Esenyurt wurden am Samstag in einem Tabakladen zwei Menschen getötet und eine Person verletzt, nachdem vier Verdächtige in den Laden kamen und den Mann hinter der Theke, der der Sohn des Ladenbesitzers sein soll, zur Rede stellten. Innerhalb weniger Sekunden eskalierte die Situation, die Angreifer eröffneten das Feuer, nachdem sie zunächst mit Flaschen zuschlugen. Die Polizei nahm kurz nach der Tat drei Männer fest. Am Tatort wurden 12 leere Patronenhülsen gefunden.

+18 GÖRÜNTÜ Esenyurt’ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda lüks bir cip ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. pic.twitter.com/T4N3dwmIkM — Pointer (@Pointertr) July 29, 2023



Die Suche nach einem weiteren Tatverdächtigen dauert an. Die mutmaßlichen Täter flüchteten nach dem Überfall mit einem Auto vom Tatort. Bei dem Angriff, der sich in der Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ereignete, wurden der 20-jährige Batuhan B. und der 24-jährige Yunus Emre E. getötet. Informationen der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge wurde der 21-jährige Yusuf E. schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schrotflinte, Pistolen und Patronen sichergestellt

Die Ermittlungen dauern an. Fest steht bereits, dass es zuvor eine Feindschaft zwischen den Verdächtigen und dem Ladenbesitzer gegeben hatte. In einem Social-Media-Post berichtete der Vater des getöteten Yunus Emre E., dass die Männer eigentlich nach ihm suchten. Bei der Durchsuchung des Geschäfts wurden eine Schrotflinte, zwei Pistolen und 50 Patronen sichergestellt.

