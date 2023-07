Schreckmoment in Hamburg: THY-Flieger landet kurz nach Start wieder

Kurzer Schreckmoment in einem Flugzeug nach Istanbul: Im hinteren Bereich des Fliegers kommt plötzlich Rauch aus einem Ofen. Die Maschine dreht deshalb um und landet wieder in Hamburg. Doch schon wenig später können die Fluggäste erneut einsteigen.

Wegen eines rauchenden Ofens ist ein Flugzeug auf dem Weg nach Istanbul kurz nach dem Start wieder in Hamburg gelandet. Ein Sprecher von Turkish Airlines bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen, dass der Airbus A 321 aufgrund eines „technischen Problems“ umdrehen und wieder in Hamburg landen musste. Aus einem Ofen, in dem Speisen aufgewärmt würden, sei Rauch ausgetreten.

„Nach der Landung wurde das Flugzeug zur Inspektion auf einer geeigneten Rollbahn abgestellt. Feuerwehrleute und technisches Personal betraten das Flugzeug, um die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen“, sagte ein Airline-Sprecher weiter dazu. Im Anschluss daran wurde das Flugzeug mit 155 Passagieren und zwei Kleinkindern an Bord evakuiert. Es gab keine Verletzten.

„Wir als Flughafen können die sichere Landung des Flugzeugs bestätigen. Dieses war um 7.20 Uhr nach Istanbul gestartet und ist dann wieder umgekehrt“, erklärte eine Sprecherin des Flughafens dazu in Hamburg. Es habe sich dabei eindeutig um eine Sicherheits- und nicht um eine Notlandung gehandelt. Davon spricht man, wenn keine akute Notlage vorliegt. Der Flieger war kurz nach 8.00 Uhr wieder in Hamburg gelandet.

Reisende konnten am selben Tag weiter

Einem dpa-Fotografen zufolge waren die Fluggäste zunächst mit zwei Bussen von dem Flugzeug in Richtung des Terminals weggefahren worden. Um das Flugzeug der mehrfach preisgekrönten Turkish Airlines herum standen viele Fahrzeuge der Feuerwehr. Rauch oder Feuer waren gegen 9.00 Uhr nicht zu sehen. Angaben der Flughafensprecherin zufolge musste nicht gelöscht werden.

Nach der technischen Inspektion wurde nach Angaben des Airline-Sprechers beschlossen, den Flug mit inaktiven Öfen fortzusetzen. Noch am Mittag konnte das Flugzeug erneut Richtung Istanbul abheben und ist inzwischen gelandet.

Einfluss auf die geplanten Starts und Landungen hatte der Einsatz nicht. „Der Flugverkehr in Hamburg war und ist nicht beeinträchtigt“, sagte die Sprecherin weiter.

dpa/dtj

