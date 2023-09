Die Spannung steigt. Am frühen Freitagabend treffen mit der türkischen und der italienischen Frauen-Nationalmannschaft zwei formstarke Volleyball-Teams aufeinander. Während die Türkei als frischgebackene Nations-League-Siegerin ins Rennen geht, handelt es sich bei der italienischen Nationalmannschaft um den amtierenden Europameister. Die Teams wurden im bisherigen Turnierverlauf ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen all ihre Partien.

In der Volleyball-Welt steht ein wahres Spektakel bevor. Die türkische Frauen-Nationalmannschaft tritt gegen ihren hartnäckigsten Rivalen an: Italien. Beide Teams werden ab 17 Uhr (live auf TRT Spor) in Brüssel um den Einzug ins Finale der Europameisterschaft kämpfen? Diese Halbfinal-Begegnung hat zweifelsohne den Charakter eines Endspiels. Beide Teams haben im bisherigen Turnier alle Gegnerinnen klar geschlagen, die Italienerinnen mussten noch keinen einzigen Satz abgeben.

Bei einem Blick in die Statistiken erkennt man beim direkten Vergleich einen Vorteil für Italien. Allerdings ist dieser nur von leichter Couleur. Von den 18 Begegnungen seit 2006 zwischen den beiden Nationen gewannen die Türkinnen acht bei einem Satzverhältnis von 29:34. Die jüngsten Begegnungen in diesem Jahr entschied die Türkei allerdings allesamt für sich. Zuletzt trafen die Volleyballerinnen Mitte Juli im Viertelfinale der Nations League aufeinander, wobei die Türkei, die derzeit Weltranglistenerste ist, klar mit 3:0 siegte. Auch in der Gruppenphase desselben Turniers, das die Türkinnen letztlich gewannen, hatten die Italienerinnen keine Chance.

Auf der gestrigen Pre-Game-Pressekonferenz sagte Team-Kapitänin Eda Erdem, dass jede Europameisterschaft für das Team wichtig sei. „Dieser Sommer verläuft für uns bislang sehr gut. Wir wollen es wieder schaffen, aber haben auch sehr starke Gegner. Italien gehört dazu. Sie spielen ein fantastisches Turnier. Diese Etappe der Europameisterschaft wird sehr schwierig sein. Wir werden alles daran tun, den Pokal zu gewinnen“, so Erdem. Ähnlich hatte sich schon direkt nach dem erfolgreichen Viertelfinale gegen Polen der Verbandschef geäußert.

Aufeinandertreffen großer Stars

Beide Nationen spielen seit Jahren eine große Rolle im Volleyball. Es ist daher nicht verwunderlich, dass das Halbfinale ein Aufeinandertreffen starker Spielerinnen sein wird. Auf der türkischen Seite fallen neben der erfahrenen Kapitänin und Mittelblockerin Eda Erdem Dünder vom türkischen Spitzenverein Fenerbahçe die aus Kuba stammende und ebenfalls für Fener spielende Melissa Vargas auf. Sie werden wieder eine wichtige Rolle in den Plänen von Coach Daniele Santarelli spielen, der übrigens gegen sein Heimatland antritt. Auch auf die Publikumslieblinge Ebrar Karakurt, die den Sprung in den Profisport bei VakıfBank geschafft hat und ihre Karriere bei Lokomotiv Kaliningradof in Russland fortsetzt, und die 1,97 m große, als „türkische Mauer“ bezeichnete Zehra Güneş (VakıfBank) sollten die Italienerinnen aufpassen.

Auf italienischer Seite fällt vor allem Paola Egonu von Vero Volley Milan auf. Für die 24-jährige Angreiferin wird dieses Spiel sicher besonders, da sie noch im Mai die türkische Meisterschaft mit VakıfBank gewann. Nun trifft sie mit Güneş und Ayça Aykaç auf zwei ehemalige Mitspielerinnen. Auch Monica De Gennaro dürfte eine zentrale Rolle in der heutigen Partie spielen. Die 36-jährige Libero-Spielerin kann wie Egonu auf zahlreiche individuelle Titel sowie Teamerfolge zurückblicken und wird weiter hungrig auf neue Erfolge sein.

Santarelli: „Unser Anspruch ist gewachsen“

Auf der oben erwähnten PK machte der türkische Coach Santarelli auf den eng getakteten Terminkalender der Volleyballerinnen aufmerksam. Dennoch sei er zufrieden mit der bisherigen Leistung – der eigenen und der seiner Schützlinge – in der türkischen Nationalmannschaft. „Wir haben allen gezeigt, dass wir ein gutes Team sind. Jeder glaubt, dass die Türkei bei jedem Turnier bis ans Ende gehen kann. Deshalb ist unser Anspruch gewachsen“, so Santarelli. Der erfahrene Coach weiter zur Begegnung gegen sein Heimatland: „Unser Halbfinal-Gegner Italien ist ein starkes Team. Gegen mein eigenes Land zu spielen, wird für mich sehr seltsam werden. Aber so etwas gehört beim Sport dazu.“

Finale am Sonntag: Wird die Türkei zum ersten Mal Europameister?

Im anderen Halbfinale werden sich ab 20.30 Uhr die Niederlande und Serbien gegenüberstehen. Neben der Türkei und Italien zählen auch die Serbinnen zu den Top-Favoriten auf den EM-Titel. Die Gewinner beider Begegnungen werden sich am Sonntagabend, den 3. September, in Brüssel messen. Für die Türkei wäre es der erste EM-Sieg überhaupt. Davor wird das Spiel um Platz 3 ausgetragen.

Die Frauen-Volleyball-Europameisterschaft mit insgesamt 24 Teams fand in diesem Jahr in vier Ländern, nämlich Deutschland, Belgien, Estland und Italien, statt. Die restliche K.O.-Phase wird noch bis Sonntag in Brüssel ausgetragen.

