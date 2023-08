Die türkischen Volleyballerinnen bleiben in der Erfolgsspur. Auch das Viertelfinal-Match gegen Polen meisterten die „Filenin Sultanları“ souverän und erreichen damit zum fünften Mal in Folge das Halbfinale einer Europameisterschaft. Und das am Tag des Sieges, der heute in der Türkei begangen wird.

Die türkischen Volleyballspielerinnen stehen im Halbfinale der Europameisterschaft. In einem mit Spannung erwarteten Spiel triumphierten die „Filenin Sultanları“ am Mittwochnachmittag in Brüssel gegen den hoch eingeschätzten Konkurrenten Polen und sicherten sich einen überzeugenden Sieg. Am Ende hieß es 3:0 (25:23, 25:22, 25:18), wobei insbesondere Melissa Vargas, die mit einem Ass den Schlusspunkt setzte, sowie Zehra Güneş mit ihrer starken Leistung herausstachen. Es war der siebte EM-Sieg in Folge, insgesamt hat das Team die letzten 13 Partien allesamt gewonnen.

Eine besondere Randnotiz erhielt der Erfolg, da in der Türkei der 30. August ein besonderes Datum ist: Er steht für den „Tag des Sieges“ (Zafer Bayramı). Spielerinnen wie auch Verantwortliche gingen in ihren Statements nach Abpfiff auf den Feiertag ein und widmeten ihren Sieg dem türkischen Volk sowie der Republik, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag begehen wird.

Halbfinale gegen Italien am Freitag, Finale am Sonntag

Die Türkinnen dürften heute allerdings nicht allzu sehr feiern, geht es für sie doch nun schon am Freitag im Halbfinale gegen Co-Gastgeber Italien weiter, das sich am Dienstag ebenfalls mit einem klaren 3:0 gegen Frankreich durchsetzen konnte. Besonders für den türkischen Coach dürfte es eine interessante Begegnung werden – Daniele Santarelli stammt schließlich aus Italien.

Im anderen Halbfinale werden sich die Niederlande und der Gewinner der Partie zwischen Serbien und Tschechien gegenüberstehen. Neben der Türkei und Italien zählen auch die Serbinnen zu den Top-Favoriten auf den EM-Titel.

Zum fünften Mal in Folge im Halbfinale

Das Halbfinale ist für die türkische Nationalmannschaft keineswegs Neuland. Mit dem heutigen Sieg haben die türkischen Spielerinnen zum bereits fünften Mal in Folge die Runde der letzten vier Teams bei einer EM erreicht. Die Partie gegen Italien ist für Freitag, den 1. September, um 17 Uhr terminiert. Übertragen wird sie wieder von TRT Spor.

Die Bühne der Frauen-Volleyball-Europameisterschaft erstreckt sich noch bis zum 3. September über vier Länder: Deutschland, Belgien, Estland und Italien heißen die gastgebenden Nationen, die diesen spektakulären Wettkampf ausrichten. Zuvor hatte die türkische Mannschaft in der Gruppenphase Deutschland besiegt und im Achtelfinale Belgien aus dem Turnier verdrängt. Folgt nun mit Italien der dritte Gastgeber? Möglich scheint es in jedem Fall. Der Glaube an den Turniersieg ist vorhanden, das bewies der Verbandschef mit seiner Aussage: „Wenn wir das Turnier gewinnen wollen und das wollen wir, müssen wir jeden Gegner schlagen.“

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …