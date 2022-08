Zafer Bayramı: Türkei begeht „Tag des Sieges“

Der 30. August markiert einen historischen Tag in der Türkei. Dieser wird im ganzen Land als „Tag des Sieges“ (Zafer Bayramı) begangen – jenseits von politischen Meinungsunterschieden.

In der Türkei wird heute eines der wichtigsten Feiertage gefeiert. Der „Tag des Sieges“ (Zafer Bayramı) erinnert an den Sieg der Türkei in der Schlacht von Dumlupınar. Während des türkischen Befreiungskrieges 1922 besiegte die türkische Armee unter dem Kommando von Mustafa Kemal Atatürk die griechischen Streitkräfte. Die viertägige Schlacht in der westtürkischen Provinz Kütahya brachte die Unabhängigkeit und später die Gründung der Türkischen Republik mit sich.

Seit 1926 werden zu Ehren dieses Tag jährlich Gedenkzeremonien und Militärparaden abgehalten. Auch in diesem Jahr, das das 100. Jahr des historischen Datums markiert, haben die Zeremonien mit Gedenkveranstaltungen von Politikern begonnen. Straßen und Häuser wurden dabei mit türkischen Flaggen beschmückt. Der Besuch des Atatürk-Grabes in Ankara gehört zu den obligatorischen Terminen, insbesondere für Politiker.

Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Türkiye Cumhuriyeti’ni Gazi Mustafa Kemal’in çizdiği hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz. #30AğustosZaferBayramı 🇹🇷 pic.twitter.com/cK0s2DOXOy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 30, 2022

Aradan 100 değil, 1000 yıl geçse de bu vatan uğruna toprağa düşmüş askerimize minnetimiz tükenmez. 30 Ağustos Zaferimizin 100’üncü yılı kutlu olsun. pic.twitter.com/iZwCF2qbcB — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) August 29, 2022

Atatürk-Gesänge auf den Stadionrängen

Selbst im Fußball wird dem Fest ein besonderer Platz eingeräumt. Einige türkische Mannschaften traten am Wochenende beispielsweise mit einem Bild Atatürks auf dem Trikot auf.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti ile imzasını taşıyan Beşiktaş formaları taraftarlarımızı bekliyor. Atatürk silüetini ücretsiz bastır, zaferin izini göğsünde taşı! 🇹🇷 🔗 https://t.co/lQoxUsVMX0 pic.twitter.com/oj4i5OfZYF — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 27, 2022

Auf den Stadionrängen waren Lieder zu hören, die an den besonderen Tag erinnern. Eines davon ist der „Marsch von İzmir“, der von dem deutschen Komponisten Kurt Striegler stammen soll: