Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verleiht den polnischen Abwehrspieler Tymoteusz Puchacz bis zum Ende der Saison an den aktuellen Tabellenführer der türkischen Süper Lig.

Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wird nun bis zum 30. Juni für Trabzonspor auflaufen. Das teilten die Unioner am Montag mit. Puchacz hatte sich nach seinem Wechsel von Lech Posen nach Deutschland im Sommer 2021 in seinem ersten halben Jahr bei den Unionern nicht durchsetzen können.

In der Bundesliga kam er bislang noch gar nicht zum Einsatz in der Mannschaft von Trainer Urs Fischer. Immerhin lief er in den UECL-Playoffs und auch in der anschließenden Gruppenphase mehrfach auf und konnte jeweils einen Assist verbuchen.

Keine Kaufoption

Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin, ist von Puchacz‘ Potenzial überzeugt: „Wir sind mit Tymoteusz‘ Einstellung sehr zufrieden. Mit der Leihe wollen wir ihm die Möglichkeit geben, in dem halben Jahr Spielzeit zu bekommen, die wir ihm hier aktuell nicht garantieren können. Wir erachten Trabzonspor als sehr guten Leihpartner, da sie eine hohe Qualität im Kader haben und eine sehr gute Saison spielen. Mehr Spielpraxis wird ihm bei seiner Entwicklung ganz sicher helfen, bevor er ab dem 1. Juli zu uns zurückkehren wird.“ Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

Der sechsfache türkische Meister Trabzonspor ist seit Wochen unangefochtener Spitzenreiter. Mit 49 Punkten liegt er weit vor seinen potenziell größten Konkurrenten aus Istanbul, die mit der gestrigen Entlassung von Galatasaray-Trainer für ein Novum im türkischen Fußball gesorgt haben.

dpa/dtj