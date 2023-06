Transfer perfekt: Gündoğan will Barcelona „dorthin bringen, wo es hingehört“

Nach dem größten Triumph seiner Karriere wechselt İlkay Gündoğan zum FC Barcelona. Erste Medien hatten bereits vergangene Woche über den Transfer berichtet, nun bestätigten ihn sowohl Spieler als auch Verein.

Mit emotionalen Worten hat sich İlkay Gündoğan nach der Bestätigung seines Wechsels zum FC Barcelona bei Manchester City bedankt und verabschiedet. „Ich bin auf einem Fuß humpelnd hierhergekommen, aber ich verlasse diesen Ort mit dem Gefühl, in den Wolken zu schweben“, schrieb der 32-Jährige in einem Brief auf „The Players Tribune“. Der heutige Tag sei bittersüß. „Abschiede sind nie einfach, aber mit diesem Team ist es noch schwieriger.“

Gündoğan wechselt ablösefrei zum FC Barcelona. Er bekommt bei den Katalanen einen Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 mit der Option auf eine weitere Saison. City hatte ihm dem Vernehmen nur ein Jahr mit der Option auf ein weiteres Jahr angeboten.

Sieben sehr erfolgreiche Jahre in England mit dem Triple gekrönt

„Als ich hier ankam, war ich ein junger Mann ohne Kinder und mit vielen Träumen. Ich kann es kaum glauben, aber sieben Jahre später verlasse ich euch als Vater, der jeden einzelnen seiner Träume erfüllt hat“, schrieb Gündoğan über City. Es sei erstaunlich, was die Mannschaft alles erreicht habe. Er verwies auf fünf Meistertitel in der Premier League, zwei FA-Cups und den Gewinn der Champions League und damit zuletzt des Triples.

In seinem Brief gab der Nationalspieler auch private Einblicke in das Mannschaftsumfeld. So dankte er den Frauen und Partnerinnen seiner Teamkollegen, die in Gruppenchats viele Grillabende organisiert und die Mannschaft so näher zusammengebracht hätten.

Viel Druck? Gündoğan will „aus der Komfortzone herauskomme“

Dankende Worte richtete er auch an Trainer Pep Guardiola und Citys zweiten Torhüter Stefan Ortega. „Als Deutsche hatten wir viele Gemeinsamkeiten, und allein der tägliche Espresso, den wir im letzten Jahr zusammen getrunken haben, hat mir geholfen, mich viel mehr zu öffnen.“ Und außerdem: „Wenn er nicht hier wäre, hätte ich wohl nicht dieselbe Saison erlebt. Im Fußball braucht man diese Anker, und Stefan war dieser Anker für mich.“ Das alles werde er vermissen, werde aber immer mit dem Verein verbunden sein. „Nichts kann dieses Band brechen. Es ist eine Liebe auf höchstem Niveau.“

Barcelona sei der einzige „Verein auf der Welt“, für den ein Umzug Sinn mache. „Seit ich ein kleines Kind war, habe ich davon geträumt, eines Tages dieses Trikot zu tragen“, schrieb der gebürtige Gelsenkirchener, der vor seinem Wechsel nach Manchester für Borussia Dortmund auflief. Er sei zuversichtlich noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau spielen zu können und damit dazu beizutragen, „Barcelona wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört.“ Er wisse auch, dass es beim spanischen Erstligisten viel Druck geben werde. „Aber ich liebe Druck. Ich liebe es, aus meiner Komfortzone herauszukommen“, schrieb er abschließend über sein „neues Kapitel“.

dpa/dtj

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …