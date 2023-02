Der türkische Politiker Deniz Baykal ist am Samstag im Alter von 84 Jahren verstorben. Das teilte der CHP-Vorsitzende Kılıçdaroğlu mit.

Die größte türkische Oppositionspartei CHP trauert um Deniz Baykal. Das langjährige Parteimitglied verstarb heute Nacht in Ankara an einem Herzinfarkt. Die Nachricht gab Kemal Kılıçdaroğlu bekannt. Der aktuelle CHP-Chef hatte Baykal 2010 als Parteivorsitzenden abgelöst, als dieser wegen eines bekanntgewordenen Sex-Videos zurücktreten musste.

In den letzten Tagen gab es bereits Spekulationen über seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand, lange Jahre hatte der Politiker zudem an einem Gerinnsel im Gehirn gelitten. Bestattet werden soll Baykal am 14. Februar nach einer Gedenkfeier im türkischen Parlament auf dem Staatsfriedhof in Ankara.

Wer ist Deniz Baykal?

Deniz Baykal wurde am 20. Juli 1938 in Antalya geboren und war sieben Legislaturperioden lang Abgeordneter dieser Stadt. Er studierte an der Universität von Ankara Jura und wurde an der Fakultät für Politikwissenschaften derselben Universität promoviert. Danach setzte er seine Ausbildung in den USA fort und wurde erneut Dozent an der Universität Ankara.

1973 beendete Baykal seine akademische Laufbahn und wechselte in die Politik. Er trat der CHP bei und bekleidete viele Ämter, darunter den Vorsitz, den er mit kurzen Unterbrechungen von 1992 bis 2010 innehatte.

In den 70er Jahren war der Vater von zwei Kindern auch Minister für Finanzen und später für Energie und natürliche Ressourcen. 2015 war er als ältester Abgeordneter des türkischen Parlaments kurzzeitig Parlamentspräsident.

