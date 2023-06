Türkische Medien spekulieren: Nicht nur Kuntz soll heute entlassen werden

Gerüchte um einen Trainerwechsel bei der türkischen Fußball-Nationalmannschaft: Stefan Kuntz soll heute möglicherweise abgesetzt werden, auch der Nachfolger steht angeblich fest. Zudem soll es auf dem Manager-Posten einen Neuanfang geben.

In der Türkei kursieren Gerüchte um eine mögliche Absetzung von Stefan Kuntz (60) als Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft. Die Tageszeitung „Akşam“ etwa berichtete am Mittwoch, der Ex-Profi werde durch den früheren Nationalcoach Abdullah Avcı (59) ersetzt. Avcı war zuletzt Coach von Trabzonspor und wurde dort im vergangenen Jahr Meister.

Außerdem solle Ex-Weltmeister Mesut Özil (34) womöglich den früheren Bayern-Profi Hamit Altıntop (40) als Manager der Mannschaft ersetzen. Auch andere Medien berichteten, allerdings ohne Nennung einer Quelle.

Streit in Lettland als Auslöser?

In der „Akşam“ war von einem angeblichen Streit zwischen Kuntz und der Mannschaft in der Halbzeit des Qualifikationsspiels zur Europameisterschaft gegen Lettland (3:2) am vergangenen Freitag zu lesen. Kuntz sei „fast eine persona non-grata“, hieß es.

Zudem wolle der Präsident des türkischen Fußballverbandes Mehmet Büyükekşi, der heute wiedergewählt wurde, lieber einen türkischen Trainer an der Spitze der Mannschaft sehen, hieß es. Entscheidungen über mögliche Neubesetzungen sollen nach den Medienberichten am Donnerstag fallen. Büyükekşi hatte zuletzt bereits erklärt, über die Zukunft des Trainers erst nach der Wahl beraten zu wollen. Kuntz hatte im September 2021 einen Vertrag für drei Jahre als türkischer Fußball-Nationaltrainer unterschrieben.

Bilanz auf dem Papier ordentlich

Seine bisherige Bilanz nach 18 Spielen: 12 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 43:21. Gegen starke bzw. stärkere Gegner (Portugal, Kroatien, Italien) setzte es bisher nur Niederlagen, allerdings wurden auch Spiele gegen vermeintlich kleinere Mannschaften nahezu ausnahmslos gewonnen, was in der Vergangenheit im türkischen Fußball nicht immer so war.

Die Qualifikation für die WM 2022 verpasste die Türkei, wo die Erwartungshaltung traditionell sehr hoch ist, die für die EM 2024, die in Kuntz‘ Heimatland Deutschland stattfindet, könnte nach derzeitigem Stand gelingen. Eine Entlassung deutete sich daher nicht unbedingt an, käme aber auch nicht vollkommen aus heiterem Himmel.

In den Sozialen Medien sind die Reaktionen auf die Gerüchte unterschiedlich. Während viele deutsche User eine Entlassung Kuntz‘ begrüßen würden, damit er Bundestrainer werden und damit den schwer in der Kritik stehenden Hansi Flick ablösen kann, scheint das türkische Lager zwiegespalten. Manche fänden einen Rauswurf gut, andere sprechen sich für Kontinuität und damit für Kuntz aus.

Zu beachten gilt: Vertrauenswürdigkeit ist keine Stärke türkischer Sportmedien, ob an den Gerüchten etwas dran ist, dürfte sich im Laufe des Nachmittags zeigen.

