EM-Quali: Die „Last-Minute-Türken“ sind zurück

Die Türkei konnte gestern in Riga einen wichtigen Sieg feiern. Irfan Kahveci erzielte in letzter Sekunde den entscheidenden Treffer, nachdem unmittelbar davor noch der Gastgeber getroffen hatte. Auch Frankreich, England und die Schweiz feierten wichtige Siege in der EM-Qualifikation. Deutschland hingegen erlebte die nächste Enttäuschung.

Die Türkei erlebte gegen Angstgegner Lettland ein Wechselbad der Gefühle, hatte das glückliche Ende dann aber für sich. Mit der letzten Aktion des Spiels gewann das Team von Trainer Stefan Kuntz mit 3:2 (1:0). Irfan Kahveci sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit für den entscheidenden Treffer, während zuvor Abdülkerim Bardakçı (22.) und Cengiz Ünder (61.) für die türkische Mannschaft trafen. Für den Gastgeber waren Euards Emsis (51.) und Kristers Tobers (90.+4) erfolgreich , wobei Emsis in der 83. Minute nach einer Gelb-Roten-Karte vom Platz musste.

Der Spielverlauf erinnerte an die türkische Turniermannschaft der EURO 2008. Damals gelang es ihr mehrfach, einen Rückstand zu drehen oder auszugleichen. Unvergessen ist der Sieg gegen Tschechien (ebenfalls 3:2) und der Ausgleich gegen Kroatien in der Nachspielzeit der Verlängerung.

Mit dem Auswärtssieg in Lettland übernimmt die Türkei die Tabellenführung in ihrer Gruppe D, der Zweite Kroatien hat allerdings ein Spiel weniger und könnte mit einem Sieg noch vorbeiziehen. In der nächsten Qualifikationspartie bekommt es die Türkei am Montag um 20:45 Uhr in Samsun mit Wales zu tun. Die EURO 2024 findet in Deutschland statt.

Frankreich gibt sich keine Blöße

Fußball-Vizeweltmeister Frankreich bleibt in der Qualifikation weiterhin ohne Gegentreffer. Das Team von Didier Deschamps siegte am Freitagabend 3:0 (2:0) gegen Gibraltar. Ein früher Kopfball-Treffer von Olivier Giroud (3.), ein Handelfmeter von Kapitän Kylian Mbappé (45.+3) kurz vor der Pause und ein Eigentor durch Aymen Mouelhi (78.) bescherten dem Team in Faro den dritten Sieg im dritten Qualifikationsspiel.

Auch England schaffte mit einem 4:0 (3:0) in Attard gegen Malta den dritten Sieg. Nach einem Eigentor von Ferdinando Apap (8.) trafen der Liverpooler Verteidiger Trent Alexander-Arnold (28.), Kapitän Harry Kane (31.) per Foulelfmeter sowie Callum Wilson (83.) per Handelfmeter. Damit bleibt die Mannschaft von Gareth Southgate nach drei Spielen Spitzenreiter ihrer Qualifikations-Gruppe C.

Das schaffte auch die Schweiz durch einen Sieg gegen Andorra. Remo Freuler (7.) und Basels Zeki Amdouni (32.) trafen beim 2:1 (2:0) in Andorra la Vella. Márcio Vieira (67.) verkürzte zwischenzeitlich für den Gastgeber, konnte den dritten Sieg und die fortbestehende Tabellenführung der Schweizer in ihrer Gruppe aber nicht mehr abwenden.

Medienbericht: Deutschland und Türkei testen im November

Deutschland hingegen ringt nach wie vor mit seiner Form. Spätestens seit der WM 2018 ist die Mannschaft in einen Abwärtsstrudel geraten, der Bundestrainer Joachim Löw den Job kostete. Sein Nachfolger Hansi Flick hat es bisher nicht geschafft, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Nach dem glücklichen 3:3 gegen die Ukraine folgte gestern eine 0:1-Niederlage in Polen.

Bis zum Turnierbeginn in einem Jahr haben die Deutschen nur Testspiele, was die Vorbereitung zusätzlich erschwert. Auf wen das Flick-Team bis zur EURO trifft, steht noch nicht abschließend fest. Der „kicker“ berichtete am Mittwoch, dass ein Gegner die Türkei sein soll. Die Partie soll im November in Berlin stattfinden. Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht. Zuletzt trafen beide im Oktober 2020 aufeinander (3:3).

Ein weiterer Gradmesser im November soll Österreich sein. Fest stehen die Begegnungen mit Japan und Frankreich im September. Im Oktober geht es gegen die USA. Der nächste Gegner ist am Dienstag Kolumbien.

dpa/dtj

