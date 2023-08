„Der Gerät 4.0“: Die nächste Revolution in der Döner-Industrie?

Duran Kabakyer, der deutsch-türkische Unternehmer, den die Öffentlichkeit dank Stefan Raab kennenlernte und der die Gastronomiebranche mit seinem bahnbrechenden Döner-Roboter „Der Gerät“ aufhorchen ließ, steht erneut im Rampenlicht. Diesmal arbeitet er an einer noch fortschrittlicheren Schöpfung: „Der Gerät 4.0“.

„Der Gerät wird nie müde, der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft und schneidet das Dönerfleisch schweißfrei“ – vor mehr als einem Jahrzehnt entwickelte Duran Kabakyer „Der Gerät“, eine Döner-Schneidemaschine, die Fleisch automatisch und präzise von Dönerspießen schneidet, ohne dass menschliches Eingreifen nötig wäre. Die anfängliche Skepsis und der kleine Grammatikfehler, der den Roboter seinen Namen gab, wurden schnell durch die hohe Effizienz und Zuverlässigkeit von „Der Gerät“ wettgemacht. Die Maschine wurde zu einem Verkaufsschlager und fand weltweit Anklang, Kabakyer mit seinem Auftritt bei Stefan Raabs Show „TV Total“ bundesweit bekannt. Raab war es übrigens auch mit einer eigentlichen Schnapsidee, der „Der Gerät“ sein Logo gab. Es ist an jenes von Apple angelehnt.

Laut dem „SWR“ hat Kabakyer die Zeichen der Zeit erkannt und arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung von „Der Gerät“. Die neueste Generation, „Der Gerät 4.0“, verspricht eine leistungsstärkere und noch vielseitigere Lösung für die Döner-Industrie. Kabakyers Vision: die Maschine für den Einsatz in großen Industriefabriken zu optimieren, um den steigenden Bedarf an tiefgefrorenen Fertigdönern zu decken.

Die Entwicklung von „Der Gerät 4.0“ gestaltet sich etwas schleppend und anspruchsvoll, aber der deutsch-türkische Erfinder ist nicht bereit, Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Er hat ein Team hochqualifizierter Experten und Programmierer zusammengestellt, die mit ihrer Innovationskraft und Leidenschaft für Technologie den Roboter vorantreiben.

Kabakyer spricht von einem „neuen Level“

„Wir wollen die Döner-Industrie weiter revolutionieren und die Produktion auf ein neues Level heben“, sagt Kabakyer. „Mit ‚Der Gerät 4.0‘ möchten wir die Effizienz steigern, die Produktionskapazitäten erweitern und gleichzeitig die höchsten Qualitätsstandards gewährleisten.“

„Der Gerät 4.0“ soll, wenn er eines Tages serienmäßig vom Band laufen kann, in Fabriken weltweit zum Einsatz kommen. Die neue Version wird mit modernster Technologie und verbesserten Funktionen ausgestattet sein, um den steigenden Anforderungen der Döner-Industrie gerecht zu werden.

Export in über 65 Länder

Der Erfolg von „Der Gerät“ und die Vorbereitungen für „Der Gerät 4.0“ haben Kabakyers Firma, die Alkadur RobotSystems GmbH, zu einem weltweit anerkannten Unternehmen gemacht. Die Maschinen werden mittlerweile in über 65 Länder exportiert, die Jahresumsätze steigen kontinuierlich an.

Die Entschlossenheit und Innovationskraft von Duran Kabakyer sorgen in der Döner-Branche für gespanntes Warten. Ein Grammatikfehler wurde zu seinem Markenzeichen, er hat es geschafft, sich und seine Erfindung damit weltweit zu vermarkten. Ob auch die neue Generation von „Der Gerät“ ein Verkaufsschlager wird, muss sich allerdings noch zeigen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …