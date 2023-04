An alles ist gedacht – an fast alles. Kurz vor dem Iftar fällt auf, dass es noch keinen Nachtisch gibt. Kein Grund zur Panik. Wir kommen euch mit unserem 15-Minuten-Rezept zur Hilfe.

Grieß ist in der türkischen Küche eine beliebte, preisgünstige Zutat, die nicht nur in Desserts, sondern gerne auch in Hauptspeisen genutzt wird. Grießdesserts werden in der Regel mit Milch zubereitet und können mit Sorbet und Früchten aufgewertet sowie mit Nüssen, Mandeln oder Pistazien dekoriert werden.

Grieß entsteht nach dem ersten Mahldurchgang von Getreide (z. B. (Hart-)Weizen, Dinkel, Hafer oder Buchweizen). Daraus entstehen Körner, die weniger fein sind als Mehl. Man unterscheidet groben, mittleren und feinen Grieß anhand der Korngrößen. In der türkischen Küche wird häufig Hartweizengrieß genutzt.

Für das Rezept werden nur wenige Zutaten und Zeit benötigt – in weniger als 15 Minuten ist es fertig!

Zutaten für 4 – 6 Portionen:

600 ml Milch (3,5 % Fett)

3 Esslöffel Hartweizengrieß („irmik“)

3 Esslöffel Kokosraspeln

3 Esslöffel Zucker (kann nach Belieben angepasst werden)

Zubereitung:

Milch in einen Topf tun und nacheinander Kokosraspeln und den Grieß einarbeiten. Etwa 5 Minuten bei hoher Temperatur zum Kochen bringen, dabei ständig mit einem Holzlöffel umrühren. Nachdem der Grieß sich langsam an der Oberfläche zeigt, den Zucker hinzufügen und ständig weiter umrühren. Es ist wichtig, dass der Zucker zuletzt hinzugefügt wird, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Umrühren, solange sich eine puddingartige Konsistenz bildet. Die Masse darf aber nicht zu dick werden, denn später erstarrt der Pudding nochmal. Nun die Puddingmasse in Dessertgläser oder -schalen überführen, nach Belieben mit Nüssen, Mandeln oder Pistazien dekorieren.

DTJ wünscht guten Appetit und einen angenehmen Ramadan-Endspurt!

