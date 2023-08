Verfolgungsjagd live auf Kamera: Akbelen-Wald nun auch im Fokus der Opposition

Seit 2019 protestieren Anwohner und Umweltschützer gegen die geplante Abholzung des Akbelen-Waldes in İkizköy, Milas. Diese begann vergangene Woche nun, obwohl es noch einen Gerichtsprozess gibt. Am Wochenende ließ sich die türkische Opposition vor Ort blicken. Es entstanden irre Szenen.

In der Türkei brennen vielerorts Wälder in diesem heißen Sommer, doch es nicht nur die Hitze, der Wind oder menschliches Fehlverhalten, das den Grünflächen zu schaffen macht. Im Akbelen-Wald werden seit mehr als einer Woche Bäume gefällt, wogegen es immensen Widerstand gibt. Dort soll eine Kohlemine entstehen. Am Morgen des 24. Juli wurde die Polizei und Gendarmerie in die Region geschickt, um die Abholzung zu unterstützen und die Proteste in Schach zu halten. Dabei setzen sie auch Tränengas und Schlagstöcke ein, mehrere Menschen wurden verletzt und verhaftet. Am Samstag wurde sogar der Anwalt der İkizköy-Bewohner, İsmail Hakkı Atal, festgenommen.

Zur selben Zeit war auch der CHP-Abgeordnete Mahmut Tanal in der Region, um sich selbst ein Bild von der Abholzung und der Widerstandsbewegung zu machen. Als die Gendarmerie die Identität der anwesenden Bürgerinnen und Bürger erfassen wollte, protestierte der 61-Jährige dagegen und erklärte, dass eine „Datenerfassung hier nicht stattfinden könne“.

Davonrennende Beamte suspendiert

Auf die Frage eines Beamten, wie sie wissen sollten, ob sich gesuchte Personen unter den Anwesenden befänden, echauffierte sich Tanal erst recht und forderte ihn auf, ihm die entsprechenden Anweisungen zu zeigen. Der oppositionelle Politiker versuchte zudem, das Blatt mit den aufgenommenen Daten, das der Gendarm bei sich trug, zu ergreifen. Als dieser ihm das Dokument aber nicht aushändigte und stattdessen davonrannte, folgte Tanal ihm. Das alles wurde live auf Kamera festgehalten.

Die Gendarmerie gab am darauffolgenden Tag bekannt, dass der flüchtende und ein weiterer Beamte suspendiert worden seien. Sie hätten ihren Dienstort ohne Erlaubnis und entgegen den Anweisungen. Gegen den CHP-Abgeordneten sei zudem Anzeige erstattet worden.

