So hatte er sich seinen Start bei seinem neuen Verein sicherlich nicht vorgestellt. Wie am Wochenende bekannt wurde, fällt Neuzugang Arda Güler für mindestens drei Monate aus.

Einige sahen in Arda Güler bereits den „türkischen Messi“, andere wollten den Ball lieber flach halten, um in der Fußballsprache zu bleiben. Nun ist klar: Den Ball muss der 18-Jährige vorerst komplett außen vor lassen. Denn wie Real Madrid bekannt gab, ist Güler, der vergangene Woche mit dem Training kürzer trat, schwerer verletzt als gedacht. Nach Vereinsangaben laboriert der Mittelfeldspieler an einer Verletzung des Innenmeniskus im rechten Knie, seine Ausfallzeit wird bei einer konservativen Behandlung auf drei Monate geschätzt.

Sollte er operiert werden, könnte seine Rückkehr auf den Platz sogar rund fünf Monate betragen, was dann heißen würde, dass er sein Debüt für Real, das sich zurzeit in den USA auf die neue Saison vorbereitet, erst 2024 geben könnte. Das ist bitter für den jungen Spieler, hatte er doch in den ersten Einheiten für seinen Klub einen guten Eindruck hinterlassen.

Laut Medienberichten überlegt Real sogar, den Vertrag des Top-Talents, der von Fenerbahçe Istanbul kam, bis Jahresende auf Eis zu legen, um damit Platz für weitere Neuzugänge zu schaffen. Eine Vorgehensweise, die üblich ist bei längeren Ausfallzeiten. Ob es tatsächlich dazu kommt, hängt wohl auch mit der Frage zusammen, ob Güler operiert wird oder nicht.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …