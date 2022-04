Innerhalb von 48 Stunden mussten die Basketballer von Bayern München zweimal in Istanbul antreten. Nach der Niederlage gegen Fenerbahçe folgte nun eine weitere gegen Anadolu Efes – mit demselben Ergebnis. In wenigen Tagen starten nun die Playoffs in der Euroleague.

Durch den 81:76 (44:36)-Sieg am Mittwoch im ausverkauften Sinan Erdem Spor Salonu kann Anadolu Efes einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde eine Bilanz von 16:11-Siegen vorweisen. Zum Abschluss gastiert die Mannschaft von Trainer Ergin Ataman am Freitag bei Roter Stern Belgrad.

Die Münchner liefen im zweiten Euroleague-Spiel innerhalb von 48 Stunden einem Rückstand hinterher. Phasenweise führten die Gastgeber mit zwölf Zählern (23:35/24. Minute), weil Anadolu-Profi Shane Larkin kaum zu halten war. Bis zur Pause kamen die Bayern noch auf fünf Zähler heran.

EUROLEAGUE DEFINITIVE PLAYOFFS POSITIONS:

✅ 1st: BARCELONA

❓ 2nd: Real Madrid or Olympiacos

❓ 3rd: AX Milan or Olympiacos

❓ 4th: Real Madrid or AX Milan

❓ 5th: Anadolu Efes or Maccabi

❓ 6th: Anadolu Efes or Maccabi

✅ 7th: AS MONACO

✅ 8th: BAYERN MUNCHEN#EuroLeague — Luca Nardo (@LucaNardo97) April 6, 2022

Im dritten Viertel hielten die Gäste das Spiel lange Zeit offen. Jedoch schaffte es das Trinchieri-Team nicht, die Partie zu drehen. Immer wieder kamen Larkin oder der Franzose Adrien Moerman zu einfachen Punkten. Am Ende brachte der amtierende Euroleague-Champion den knappen Vorsprung über die Zeit. Bester Schütze bei den Münchnern war Augustine Rubit mit 15 Punkten. Nationalmannschafts-Center Tibor Pleiss kam bei den Türken auf neun Zähler, Topscorer der Partie war Larkin mit 20 Punkten. Eine Zusammenfassung des Spiels als Video gibt es hier.

dpa/dtj