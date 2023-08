Sechster Sieg in Folge: Die türkische Volleyball-Nationalmannschaft ist am Sonntag ins Viertelfinale der Europameisterschaft der Frauen eingezogen. Dort erwartet die türkischen Volleyballerinnen die bisher größte Herausforderung im Turnier.

Die türkische Volleyball-Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der Europameisterschaft erreicht. Nach einer makellosen Gruppenphase mit fünf Siegen in fünf Spielen haben die Türkinnen auch das Achtelfinalspiel gegen Co-Gastgeber Belgien souverän gemeistert. Nach einem 3:1-Sieg (25:22, 16:25, 25:15, 32:30) in Brüssel geht es in der Runde der letzten Acht nun gegen Polen; ein besonders starker Gegner für die „Filenin Sultanları“, mit dem man sich in der Vergangenheit öfter schwertat.

Polen zählt neben dem Weltranglistenersten Türkei, Serbien und Italien zu den Top-Favoriten bei der Europameisterschaft. Die Polinnen konnten im Parallelspiel Deutschland glatt mit 3:0 (25:22, 25:20, 26:24) besiegen. Die Partie findet am Mittwoch, den 30. August statt, die Uhrzeit soll heute bekanntgegeben werden.

Die Frauen-Volleyball-Europameisterschaft wird noch bis zum 3. September in vier Ländern ausgetragen: Deutschland, Belgien, Estland und Italien sind die Gastgeber. Die Viertelfinal-Begegnungen finden am Dienstag und Mittwoch in Florenz sowie in Brüssel statt.

