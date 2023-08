Fünf Spiele, fünf Siege – mit dieser makellosen Bilanz beendet die türkische Volleyball-Nationalmannschaft die Vorrunde der Europameisterschaft. Im Spitzenduell ließen die ‚Filenin Sultanları‘ den deutschen Volleyballerinnen keine Chance.

Die türkischen Volleyballerinnen werden bei der EM ihrer Favoritenrolle weiterhin gerecht. In der ausverkauften Castello-Halle in Düsseldorf gewann die Türkei auch das letzte Gruppenspiel der Volleyball-Europameisterschaft der Frauen am Donnerstagabend mit 3:0 (25:15, 25:20, 28:26). Vor einer vollen Kulisse von 2453 Zuschauern und Zuschauerinnen, darunter auch viele Fans der Türkei sowie Superstar Tarkan, startete das türkische Team stark ins Spiel. Die Ausnahmespielerin Melissa Vargas erzielte schnell drei Punkte. Der Favorit zog auf 14:8 davon und gewann den ersten Satz souverän.

Deutsches Team bemüht, aber chancenlos

Den zweiten Durchgang gestalteten die Gastgeberinnen ausgeglichener und zeigten sich auch bei der Annahme verbessert. Zwischenzeitlich stand es 10:10. Doch am Ende setzte sich die Weltklasse der Türkinnen durch. Im dritten Satz brachten Aufschläge von Lina Alsmeier vier Punkte in Serie zum 16:16. Das deutsche Team verteidigte zudem gut und ging sogar in Führung (22:21). Doch dann machten Vargas (insgesamt 18 Punkte) und ihre Kolleginnen noch einmal ernst. Über die Verlängerung gewann die türkische Mannschaft auch den dritten Satz.

Nach dem fünften Sieg in Folge mit einem einzigen Satzverlust gegen Tschechien beendet die Türkei die Gruppe C auf Platz eins und trifft im Achtelfinale am Montag in Brüssel auf Belgien, das ebenfalls zu den Gastgebern des Turniers gehört. Belgien beendete die Gruppe A mit zwei Siegen auf Platz vier. Deutschland bekommt es mit Polen zu tun.

Holt die Türkei den Titel?

Die Volleyball-EM der Frauen findet noch bis zum 3. September in vier Ländern statt. Neben Deutschland gehören auch Belgien, Estland und Italien zu den Gastgebern. Der Nations-League-Sieger Türkei zählt neben Weltmeister Serbien und Titelverteidiger Italien zu den Anwärtern auf den Titel.

