Volleyball-EM in Düsseldorf: Türkei weiter auf Erfolgskurs

Die türkische Volleyball-Frauen-Nationalmannschaft ist sehr gut in die Europameisterschaft gestartet. Auch das dritte Gruppenspiel entschied das Team klar für sich und bestätigte damit, dass es ein Favorit auf den Titel ist.

Nach den klaren Siegen gegen Schweden und Aserbaidschan hat die türkische Nationalmannschaft nun auch das dritte Spiel bei der Volleyball-Europameisterschaft der Frauen gewonnen. Im Duell mit Tschechien zeigten die Türkinnen keinerlei Schwäche und behielten am Montagabend in der Düsseldorfer Castello-Halle mit 3:1 (25:23, 25:20, 20:25, 25:17) die Oberhand. Damit festigte das Team seine Position an der Spitze der Gruppe C, in der auch die deutsche Nationalmannschaft vertreten ist. Diese musste gestern nach zwei Siegen zum Auftakt ihre erste Niederlage einstecken. Gegen die Schwedinnen hieß es am Ende 1:3.