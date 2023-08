Vor kurzer Zeit ging er durch nahezu alle Medien: der BH, der Frühwarnzeichen für Brustkrebs aufspüren kann. Dass dahinter eine aus der Türkei stammende Forscherin steckt, blieb hingegen wenn überhaupt eine Randnotiz. Wer ist die Frau, die gerade dabei ist, die Medizintechnologie zu revolutionieren?

Stellen Sie sich vor, Ihr BH könnte nicht nur Komfort bieten, sondern auch dazu beitragen, Ihre Gesundheit zu überwachen. Einen genau solchen hat Canan Dağdeviren, eine türkische Physikerin, entwickelt. Der BH soll das Potenzial haben, zu erkennen, ob ein Risiko für Brustkrebs vorhanden ist oder nicht – eine Entdeckung, die das Leben vieler Frauen verändern könnte.

Geboren am 4. Mai 1985 in Istanbul, fand Dağdeviren den Weg zur Wissenschaft schon in jungen Jahren. Als Kind eines Vaters aus Adana und einer Mutter aus Sivas wuchs sie mit Geschichten von Wissenschaftlerinnen wie Marie Curie auf. Insbesondere jene von Pierre Curie, der piezoelektrische Entdeckungen gemacht hatte, inspirierte sie. Mit fünf Jahren begann ihr Wissensdurst, als ihr Vater ihr ein Buch über Marie Curie schenkte. Diese frühzeitige Begeisterung für die Wissenschaft sollte ihren Weg für die kommenden Jahre prägen.

Ihre Bildungsreise führte sie von den Straßen Istanbuls bis in die renommierten Hallen des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dağdeviren absolvierte ihre Grund- und Mittelschulbildung in İzmit und setzte ihre Ausbildung in Adana fort. Ihr Bildungsweg führte sie zur Hacettepe-Universität in Ankara, wo sie technische Physik studierte. Ihr Ehrgeiz und ihre Begeisterung für Wissenschaft wurden durch eine Begegnung in dieser Zeit noch weiter entfacht. Sie traf Erdal İnönü, den Sohn des ehemaligen Präsidenten İsmet İnönü und engen Gefährten von Atatürk, habe einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen, wie sie später sagte.

Stipendium eröffnet ihr den Weg in die USA

Nach ihrem Abschluss in Ankara im Jahr 2007 ging ihre Reise an der Sabancı-Universität in Istanbul weiter, wo sie mit einem Fulbright-Stipendium gefördert wurde. Dieses ermöglichte es ihr, ihre Studien in den Vereinigten Staaten fortzusetzen, wo sie an der University of Illinois at Urbana-Champaign an piezoelektrischen biomedizinischen Systemen arbeitete. Mit der Piezoelektrizität, auch piezoelektrischer Effekt oder kurz Piezoeffekt, wird die Änderung der elektrischen Polarisation und somit das Auftreten einer elektrischen Spannung an Festkörpern beschrieben, wenn sie elastisch verformt werden.

Der Weg von der Türkei in die USA war nicht nur eine Bildungs-, sondern auch Entdeckungsreise. Dağdevirens Forschung führte sie zu Technologien, die die medizinische Landschaft verändern sollten. Eines ihrer beeindruckendsten Projekte war die Entwicklung von „Conformal Piezoelectric Mechanical Energy Harvesters“, die mechanische in elektrische Energie umwandeln. Und dann kam der Durchbruch – die Entwicklung eines BHs, der mehr als nur Stütze für die weibliche Brust bietet.

Inspirierend für Türkinnen

Dieser BH, ausgestattet mit einem flexiblen Ultraschall-Pflaster, kann mittels Ultraschall das Brustgewebe abtasten und auf Veränderungen hinweisen, die auf ein erhöhtes Brustkrebsrisiko hindeuten könnten. Dieses innovative Konzept könnte Frauen ermöglichen, ihre Gesundheit auf eine noch nie dagewesene Weise zu überwachen und möglicherweise frühzeitig lebensrettende Maßnahmen zu ergreifen. Denn wenn Brustkrebs noch im Anfangs- oder Frühstadium erkannt wird, sind die Heilungschancen heutzutage sehr gut.

„Wir haben den Formfaktor der Ultraschalltechnologie geändert, damit sie bei Ihnen zu Hause verwendet werden kann. Es ist tragbar und einfach zu bedienen und ermöglicht eine benutzerfreundliche Echtzeitüberwachung des Brustgewebes“, erklärt die Entwicklerin in ihrem Bericht zur Studie.

Canan Dağdevirens Werk reicht jedoch über ihre Erfindungen hinaus. Die 38-Jährige ist eine inspirierende Figur für junge Menschen in der Türkei und weltweit, insbesondere für junge Frauen, die eine Karriere in den Wissenschaften anstreben.

Wann frau zum Arzt oder zu Ärztin gehen sollte

Wann der BH serienmäßig produziert werden und zur Anwendung kommen soll, steht noch nicht fest. Solange sollten Frauen auf folgende Anzeichen achten und bei Eintreten umgehend ärztlichen Rat aufsuchen.

bei knotigen Verdichtungen oder Verhärtungen in der Brust oder der Achselhöhle;

bei Form- oder Größenunterschieden der Brüste;

bei Einziehung einer Brustwarze;

bei klaren oder blutigen Absonderungen aus einer Brustwarze;

bei Einziehungen der Brusthaut an einer Stelle, Apfelsinenhaut oder kleinen Grübchen in der Haut;

bei Hautrötung oder -schuppung;

bei einseitig brennenden Schmerzen oder Ziehen.

