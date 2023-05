Auch US-Präsident Biden verfolgte am Sonntag, wenn auch nur am Rande, die Wahlen in der Türkei und hofft auf einen fairen Ausgang.

US-Präsident Joe Biden hat sich auf die Frage eines Journalisten zu den Wahlen in der Türkei scherzhaft geäußert. „Ich hoffe einfach, dass wer auch immer gewinnt, gewinnt“, sagte Biden mit einem Lachen am Sonntagabend (Ortszeit) während eines kurzen Halts bei einer Fahrradtour im US-Bundesstaat Delaware.

Zuvor hatte der Journalist gesagt, laut Staatsmedien liege Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan vorne und der Opposition zufolge sei der türkische Oppositionsführer, Kemal Kılıçdaroğlu, in Führung. Biden machte deutlich, dass er noch nicht über den Ausgang der Wahl im Bilde sei.

Biden cracked a joke today about the Turkish election, saying the situation — results still coming in, but an incumbent potentially claiming a victory when he may have been defeated — sounded familiar. pic.twitter.com/82UdA0ov29

— Josh Wingrove (@josh_wingrove) May 14, 2023