Ein Landstreit zwischen zwei Familien in der Türkei endet in einer blutigen Schießerei mit neun Toten und zwei Verletzten. Wie konnte es soweit kommen? Die Hintergründe sind noch unklar, werden aber untersucht.

Ein Streit zwischen zwei Familien hat in der Türkei zu einer Schießerei mit mehreren Toten und Verletzten geführt. Es seien neun Menschen getötet und zwei verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Donnerstag. Die Familien seien in eine Auseinandersetzung über ein Stück Land in der südöstlichen Provinz Diyarbakır geraten, hieß es.

Sicherheits- und Gesundheitspersonal habe interveniert. Die Verletzten werden den Berichten zufolge in Krankenhäusern unter Polizeischutz behandelt. Von Festnahmen war zunächst nichts bekannt, zu den Hintergründen des Vorfalls werde aktuell weiter ermittelt.

In der Türkei kommt es wie in anderen Ländern auch häufig zu Streitigkeiten ums Erbe. Dabei werden als letztes Mittel leider wie in diesem Fall auch Schusswaffen eingesetzt.

dpa/dtj

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …