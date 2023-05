Große Ehre für Merve Dizdar: Die türkische Schauspielerin hat beim 76. Filmfestival von Cannes den Darstellerpreis gewonnen.



Deutsche Medien waren sich schon sicher. Sandra Hüller sollte in Cannes den Preis für die beste Schauspielerin erhalten. Dieser ging allerdings an die Türkin Merve Dizdar. Als bester Schauspieler wurde der Japaner Koji Yakusho für seine Rolle in „Perfect Days“ von Wim Wenders gewürdigt.

Einen Tag nach ihrer Auszeichnung war Dizdar zurück in der Türkei und gab ihre Stimme bei der türkischen Präsidentschaftswahl ab, bei der sich Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan durchsetzen konnte. Sie sei mit Applaus begrüßt worden, twitterte die für Istanbul verantwortliche Sprecherin der Türkischen Arbeiterpartei, Melis Akyürek, am Sonntag zusammen mit einem Foto Dizdars.

Sevgili Merve Dizdar oyunu kullanmaya okula geldi. Alkışlarla karşılandı. Seninle gurur duyuyoruz. Kadınlar seninle 💜 pic.twitter.com/ADSnOGZohO — Melis Akyürek (@melissakyrk) May 28, 2023

Dizdar gewann am Samstag den Preis im französischen Cannes für ihre Rolle als Lehrerin in dem Film „About Dry Grasses“ (türk. „Kuru Otlar Üstüne“) von Nuri Bilge Ceylan. Er soll im Juli in die Kinos kommen. Einem größeren Publikum bekannt geworden war die 36-Jährige im Jahre 2012 mit ihrer Rolle in der Serie „Kavak Yelleri“. Später spielte sie unter anderem in „Eltilerin Savaşı“ und „Masumlar Apartmanı“ mit.

