Türkische Lira geht nach Erdoğans Wahlsieg auf Talfahrt

Am Tag nach der Wahl des Amtsinhabers Recep Tayyip Erdoğan gab die türkische Währung nach. Die Lira näherte sich wieder dem erst vergangene Woche erreichten Rekordtief. Experten rechnen mit einem weiteren Verfall.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan (AKP) ist nach 20 Jahren an der Macht für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt worden. Das Land steht nun vor gewaltigen Aufgaben. Das wird am Morgen nach der Wahl sofort deutlich. Denn die türkische Landeswährung gab prompt nach.

„Furcht vor Festhalten an Wirtschaftspolitik ist groß“

Die Lira näherte sich damit wieder dem historischen Rekordtief, das in der vergangenen Woche erreicht wurde. Die Währung hat in den vergangenen zwei Jahren massiv an Wert verloren, die Inflation im Land liegt bei rund 44 Prozent. Mittelfristig rechnen Experten mit einem weiteren Verfall.

„Die Furcht vor einem Festhalten an der bisherigen Wirtschaftspolitik ist groß“, sagte Finanzmarktexperte Thomas Gitzel. „In der Spitze lag die Inflationsrate bei über 86 Prozent, während der Leitzins gerade mal auf 12,5 Prozent stieg.“ Mittlerweile sei der Schlüsselzins wieder auf 8,5 Prozent gesenkt worden. „Damit wird man aber den hohen Teuerungsraten nicht Herr werden können“, sagte Gitzel.

