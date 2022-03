In der südosttürkischen Metropole Diyarbakır haben Zehntausende Menschen das Neujahrsfest Newroz gefeiert.

Die Menschen versammelten sich am Montag im Newroz-Park der Stadt, tanzten und schwenkten Fahnen der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, die die Feier mitorganisierte. Nach Angaben der Partei nahmen sogar Hunderttausende Menschen an der Veranstaltung in Diyarbakır teil, Medien sprachen von Zehntausenden Teilnehmern. Auch in anderen Städten vor allem in der kurdisch geprägten Südosttürkei fanden am Sonntag und Montag Newroz-Feiern statt.

Tüm engellemelere rağmen Diyarbakır'da on binler Newroz'u coşkuyla kutluyor #NewrozPirozBe pic.twitter.com/4lsy8O9zmS — Yol TV (@YolTV) March 21, 2022

Newroz wird unter anderem im Iran, Afghanistan und in Teilen der Türkei gefeiert. Das Fest markiert den Frühlingsbeginn, hat in der Türkei aber auch eine politische Komponente.

HDP will sich weiter gegen „Despotie, Unrecht und Rechtswidrigkeit“ stark machen

Die Ko-Chefin der HDP, Pervin Buldan, kritisierte auch am Montag die islamisch-konservative Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Man werde weiter gegen „Despotie, Unrecht und Rechtswidrigkeit“ der türkischen Führung eintreten und deren Regierungszeit beenden, sagte Buldan. Im kommenden Jahr stehen in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen an.

Die HDP, die sich unter anderem für die Rechte der kurdischen Minderheit einsetzt, ist in vielen Gemeinden des Südostens stärkste Partei. Allerdings wurden nach dem Putschversuch vom Juli 2016 zahlreiche Bürgermeister der HDP wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Terrorverbindungen zur PKK abgesetzt. Der Partei droht zudem ein Verbot.

