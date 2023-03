Einen Monat nach der Erdbebenkatastrophe ist ein schwer beschädigtes Gebäude im südosttürkischen Şanlıurfa eingestürzt.

Rettungskräfte haben am Sonntag mehrere Verletzte aus den Trümmern des sechsstöckigen Hauses geborgen und suchten weiter nach Verschütteten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die Retter riefen immer wieder zur Stille auf, um mögliche Stimmen unter den Trümmern zu hören. Auf Bildern einer Überwachungskamera war zu sehen, wie das Gebäude neben einer viel befahrenen Straße plötzlich in sich zusammenfiel. Darin befand sich auch ein Büro der CHP.

1- Bu kadar da olmaz artık! Facia 'geliyorum' dedi ama yetkililer öylece bakakaldı!

Bir ay önceki Kahramanmaraş merkezli #deprem'de hasar gören, CHP #Şanlıurfa İl Başkanlığımızın da bulunduğu bina, kendiliğinden yıkıldı!

Enkaz altında vatandaşların kaldığı yönünde bilgi alıyoruz. pic.twitter.com/m9jFjlMBgg — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 5, 2023

Am 6. Februar hatten Beben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert, gefolgt von etlichen Nachbeben. Fast zwei Millionen Menschen sind in der Türkei obdachlos. Viele bleiben in Zeltstädten, immer wieder kehren Menschen aber auch in ihre beschädigten Häuser zurück.

dpa/dtj

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …