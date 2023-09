EM-Quali gegen Armenien: Türkei will Tabellenführer bleiben

Am heutigen Freitag (8. September) kommt es in der EM-Qualifikation zum Aufeinandertreffen zwischen der Türkei und Armenien. Dabei bekommt es der Tabellenführer der Gruppe D mit seinem engsten Verfolger, dem Tabellenzweiten, zu tun.

Das Spiel wird um 20.45 Uhr in Eskişehir angepfiffen, wo sich das Team unter der Leitung von Trainer Stefan Kuntz in den letzten Tagen auf die Partie vorbereitete. Die Türkei steht nach vier Spielen bei neun Punkten, Armenien hat deren sechs bei einer Partie weniger. In Deutschland übertragt die Streamingplattform DAZN das Spiel. Daneben ist es auch auf TRT 1 zu sehen.

Schlagabtausch im Hinspiel

Damit ist die türkische Mannschaft auf dem besten Wege zur Qualifikation für die EM, die im kommenden Jahr in Deutschland ausgetragen wird. Allerdings sitzen dem heutigen Gastgeber neben den Armeniern auch die Kroaten im Nacken. Die haben zwar erst vier Punkte, aber auch nur zwei Spiele bestritten.