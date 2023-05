Morgen ist es soweit, dann werden in der Türkei um 8 Uhr die Wahlurnen geöffnet. Die rund 64 Millionen Wahlberechtigten sind bis 17 Uhr aufgerufen, über ein neues Parlament und den künftigen Präsidenten des Landes abzustimmen. Die letzten Umfragen deuten darauf hin, dass es bis zum Schluss ganz eng bleiben dürfte. Neuigkeiten gibt es in Bezug auf Muharrem İnce.

Recep Tayyip Erdoğan oder Kemal Kılıçdaroğlu – wer gewinnt das Kopf-an-Kopf-Rennen um das höchste Amt in der Türkei? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Wahlberechtigten im Land, sondern auch die Öffentlichkeit im Ausland. Während der amtierende Präsident in den letzten 20 Jahren nahezu jede Abstimmung für sich entscheiden könnte, deuteten die Umfragen in den letzten Wochen darauf hin, dass er sich dieses Mal seiner Sache nicht sicher sein kann. Sein Herausforderer Kılıçdaroğlu will es wissen und Erdoğan endlich besiegen.

Betrachtet man die Umfragen der letzten beiden Tage, könnte ihm das auch tatsächlich gelingen. Sicher scheint nur, dass Erdoğan nicht der klare Favorit ist, der er sonst immer gewesen ist. Im Parlament scheint die Sache hingegen klar: Die regierende AKP, die Partei des Präsidenten, wird wieder stärkste Kraft, sie wird allerdings mit ihrem größten Bündnispartner MHP (Cumhur İttikakı) nicht mehr auf eine Mehrheit kommen. Das sogenannte Sechser-Bündnis (Millet İttikakı), dessen Kandidat Kılıçdaroğlu ist, allerdings auch nicht.

Kılıçdaroğlu entweder knapp unter oder über der magischen 50 Prozent-Grenze

Dritter im Bunde im Präsidentschafts-Rennen ist Sinan Oğan. Er ist allerdings krasser Außenseiter. Der vierte Kandidat Muharrem İnce hatte am Donnerstag erklärt, sich aus dem Rennen zurückzuziehen. Die Wahlbehörde YSK lehnte dieses Vorhaben heute allerdings ab. Die bereits im Ausland abgegebenen Stimmen für İnce behielten ihre Gültigkeit, sein Name werde auch weiterhin auf den Stimmzetteln erscheinen. Ein Rückzug sei nur in einem eventuellen zweiten Wahlgang möglich.

Vorab noch eine wichtige Anmerkung: Nicht alle Umfrageinstitute in der Türkei sind vertrauenswürdig. Nur ein Teil von ihnen legt offen dar, wie die einzelnen Ergebnisse zustande gekommen sind. Sie alle lassen aber eine klare Tendenz für morgen erkennen. Ob es dann tatsächlich so kommt, steht auf einem anderen Blatt.

Hier nun die letzten Umfragen vor den Wahlen morgen (nur Präsidentschaftswahl):

MetroPOLL (11. Mai): Kılıçdaroğlu vorne, aber knapp unter 50 Prozent

Kılıçdaroğlu 49,1 Prozent

Erdoğan 46,9 Prozent

Oğan 2,7 Prozent

İnce 1,3 Prozent

Yöneylem (11. Mai): Kılıçdaroğlu sehr nah dran an einem Sieg im ersten Wahlgang

Kılıçdaroğlu: 49,5 Prozent

Erdoğan: 44,4 Prozent

Oğan: 4,7 Prozent

İnce 1,4 Prozent

KONDA (11. Mai): Kılıçdaroğlu vorne, aber knapp unter 50 Prozent

Kılıçdaroğlu 49,3 Prozent

Erdoğan 43,7 Prozent

Oğan 4,8 Prozent

İnce 2,2 Prozent

Türkiye Raporu (12. Mai): Kılıçdaroğlu gewinnt im ersten Wahlgang

Kılıçdaroğlu 50,5 Prozent

Erdoğan 45,6 Prozent

Oğan 3,9 Prozent

Aksoy (12. Mai): Stichwahl ziemlich wahrscheinlich

Kılıçdaroğlu: 47,9 Prozent

Erdoğan: 45,6 Prozent

Oğan: 5,7 Prozent

İnce: 0,8 Prozent

Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Son Bir Aydaki Değişim Grafiği pic.twitter.com/NwYvUyYjdI — Aksoy Araştırma (@AksoyArastirma) May 13, 2023

Sollte bei der Präsidentschaftswahl keiner auf die erforderlichen 50 Prozent kommen, findet am 28. Mai eine Stichwahl zwischen den beiden besten Kandidaten statt.

