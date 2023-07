Das deutsche Sondervisa-Programm für türkische Erdbebenopfer wird nicht verlängert. Ein „starker Rückgang“ bei den Anträgen soll der Grund dafür sein. Derweil erschüttert ein weiteres Beben die Menschen im Süden der Türkei.

Die Bundesregierung will das Sondervisa-Programm für eine beschleunigte und vereinfachte Einreise türkischer Erdbebenopfer nicht über den 6. August hinaus verlängern. Es gebe einen „starken Rückgang“ bei den Anträgen, so dass aus Sicht der Ministerien das reguläre Verfahren ausreiche, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin.