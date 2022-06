Angesichts des Ukraine-Krieges ist eine Mehrheit der EU-Bürger der Ansicht, dass die Europäische Union neue Mitglieder schneller aufnehmen sollte. Die EU-Kommission hatte zuletzt empfohlen, die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den Beitritt zur EU zu ernennen.

Wie aus einer am Mittwoch vom Europäischen Parlament veröffentlichten Umfrage hervorgeht, befürworten 58 Prozent der Bürger:innen die Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten in die EU. Die Entscheidung darüber liegt bei den Regierungen der 27 EU-Staaten. Sie beraten ab Donnerstag bei einem Gipfel in Brüssel.

Eine Aufnahme in die EU ist ein langer Prozess, der Jahre oder Jahrzehnte dauern kann. Die Slowakei beispielsweise erhielt 1999 eine Beitrittsperspektive und wurde 2004 EU-Mitglied. Die Türkei erhielt im selben Jahr den Kandidatenstatus, ist aber bis heute kein Mitgliedsland.

Auswirkungen des Krieges bald spürbar?

Eine Mehrheit der EU-Bürger ist der Ansicht, dass der Ukraine-Krieg ihr Leben bald beeinflussen wird oder schon jetzt Auswirkungen auf ihren Lebensstandard hat. So gaben 40 Prozent der Befragten an, ihr Lebensstandard habe sich wegen des Krieges schon jetzt verschlechtert oder und werde sich im kommenden Jahr weiter verschlechtern.

Etwa die Hälfte (47 Prozent) der Befragten geht davon aus, dass ihr Lebensstandard wegen des Ukraine-Krieges im kommenden Jahr sinken werde – spürt bislang jedoch keine negativen Auswirkungen. Für das Eurobarometer wurden im April und Mai rund 27.000 Menschen befragt.

dpa/dtj