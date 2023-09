Europäischer Fußball: Fenerbahçe stark, Gala und Beşiktas straucheln

Die türkischen Fußballteams haben in Europa einen durchwachsenen Start hingelegt: Galatasaray rettete in der Champions League einen Punkt gegen Kopenhagen. Fenerbahçe gewann in der Europa Conference League klar gegen Nordsjaelland. Beşiktaş teilte sich im selben Wettbewerb die Punkte mit Club Brügge.

In der ersten Woche der Gruppenphase der europäischen Fußball-Wettbewerbe gaben die türkischen Vereine Galatasaray, Fenerbahçe und Beşiktaş ihr Bestes, um auf internationaler Bühne zu glänzen. Nach anfänglicher Euphorie steht am Ende allerdings ein durchwachsener Start. Positiv ist: Es gab keine Niederlage.

Galatasaray verhindert Fehlstart gegen den FC Kopenhagen

Galatasaray konnte in der Gruppe des FC Bayern einen Fehlstart in die Champions League gerade noch abwenden. In einem spannenden Spiel gegen den FC Kopenhagen holten die Istanbuler ein 2:2-Unentschieden. Die Dänen waren in der ersten Halbzeit in Führung gegangen und erhöhten in der zweiten Hälfte, doch die Gastgeber kämpften bis zum Schluss. Begünstigt durch eine Rote Karte für die Gäste, sorgten Sacha Boey (86. Minute) und Tetê mit einem Traumtor (88.) innerhalb von nur zwei Minuten für den Ausgleich und retteten zumindest einen Punkt für den türkischen Meister.

Als nächstes tritt Gala am 3. Oktober bei Manchester United an, während Kopenhagen die Bayern empfängt. Angesichts der schweren Gegner in der Gruppe ist das Remis eigentlich zu wenig für das Team von Okan Buruk.

Für Wirbel sorgte nach der Partie Gäste-Keeper Kamil Grabara, der auf Social Media seine Unzufriedenheit über das Ergebnis ausdrückte und das Galatasaray-Stadion mit unschönen Worten beschimpfte. Diese Äußerungen lösten unter den türkischen Fans heftige Reaktionen aus und führten zu einem Shitstorm. In der Folge deaktivierte Grabara, der kommende Saison zum Bundesligisten VfL Wolfsburg wechselt, die Kommentarfunktion unter seinem Post und änderte das Wort „Drecksloch“ zu „Drecksspiel.“

Fenerbahçe überzeugt mit Sieg gegen Nordsjaelland

Fenerbahçe hatte es zum Auftakt in die Gruppe H der UEFA Conference League ebenfalls mit einem dänischen Gegner zu tun. Im heimischen Şükrü Saracoğlu besiegte der letztjährige türkische Vizemeister Nordsjaelland mit 3:1. Die Mannschaft von Coach İsmail Kartal ging früh in Führung, als Miguel Crespo in der 24. Minute traf. Michy Batshuayi erzielte nur sechs Zeigerumdrehungen das zweite Tor für die Gelb-Blauen.

In der zweiten Halbzeit setzte Fener sein Offensivspiel fort. Serdar Aziz sorgte mit dem 3:0 in der 47. Minute für die Vorentscheidung. Nordsjaelland kam in der 55. Minute nur noch zum Ehrentreffer. In zwei Wochen geht es für die Istanbuler weiter mit der Partie gegen Spartak Trnava.

Beşiktaş teilt sich die Punkte mit Brügge

Beşiktaş trat in der Gruppe D Europa Conference League gegen den belgischen Vertreter Club Brügge an und erreichte ein 1:1-Unentschieden. Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos, das änderte sich in der 77. Minute, als Brügge dank eines Treffers von Vanaken in Führung ging. Beşiktaş gab jedoch nicht auf, in der 88. Minute gelang Cenk Tosun der Ausgleichstreffer. Mit diesem Ergebnis starten beide Mannschaften mit je einem Punkt in die Gruppenphase.

Beşiktaş wird in der nächsten Runde Lugano zu Hause empfangen, während die Belgier bei Bodo Glimt antreten. Die türkischen Fußballmannschaften haben in dieser Woche gezeigt, dass sie in den europäischen Wettbewerben konkurrenzfähig sind, die Fans können sich also auf weitere spannende Spiele freuen. Wir werden gespannt verfolgen, wie sich die Teams in den kommenden Begegnungen schlagen werden.

