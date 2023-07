Fenerbahçe verliert wohl nächsten Top-Spieler – 20 Millionen-Mann will zu Galatasaray

Den umgekehrten Weg aus Deutschland in die Türkei könnte der spanische Fußball-Profi Angeliño von RB Leipzig einschlagen. Einem Bericht zufolge hat sich der offensive Linksverteidiger mit dem türkischen Traditionsclub und aktuellen Meister Galatasaray Istanbul auf einen Wechsel geeinigt. Die beiden Vereine müssten sich nun über die Ablösesumme verständigen, schrieb der Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter. Der 26 Jahre alte Außenbahnspieler, dessen Karriere zuletzt etwas ins Stocken geriet, war in der vergangenen Saison innerhalb der Bundesliga an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen.

Understand Galatasaray have reached full agreement with left back Angeliño on personal terms. 🚨🟡🔴🇹🇷

Angeliño only wants Gala, he doesn’t want to consider any other proposal.

Deal now depends on the agreement between Galatasaray and RB Leipzig on the fee. pic.twitter.com/GMr0OP5nbl

