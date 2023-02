Der deutsche Fußball-Nationalspieler İlkay Gündoğan hat sich von der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien betroffen gezeigt und eine Spendenaktion initiiert.

„Meine Familie und mich haben die Ereignisse enorm beschäftigt. Unsere Gedanken sind jetzt bei den Menschen in den Krisengebieten“, teilte der 32 Jahre alte Profi des englischen Top-Clubs Manchester City am Mittwoch mit. „Es ist essenziell, dass wir jetzt alle zusammenhalten. Die Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen.“

Der Mittelfeldspieler mit türkischen Wurzeln hat gemeinsam mit seiner Frau Sara zwei Lkw-Ladungen Brot in die Krisengebiete gespendet. Sein Vater befindet sich gar vor Ort, er hat den Transport in den Südosten des Landes, wo sich das Epizentrum der Erdbeben befindet, mitorganisiert.

Hilfsbereitschaft nicht nur unter türkischstämmiger Bevölkerung groß

„Der Zuspruch und die Unterstützung, die wir bislang erfahren haben, war groß! Wir versuchen aktuell noch, weitere Lebensmittel- und Sachspenden in Form von Babynahrung, Decken, Hygienemittel und warmer Kleidung zu sammeln“, sagte Gündoğan: „Anschließend werden wir in Abstimmung mit der türkischen Botschaft in London den Transport in die Türkei in die Wege leiten.“

Generell ist die Hilfsbereitschaft nicht nur unter der türkischstämmigen Bevölkerung in Europa und anderen Teilen der Welt groß. Neben Hilfsorganisationen rufen mittlerweile auch zahlreiche Privatpersonen zu Sammel- und Spendenaktionen auf. Die Behörden weisen darauf hin, die Aktionen nach Möglichkeit mit ihnen abzusprechen und nicht auf eigene Faust zu handeln, um bedarfsgerecht handeln zu können.

Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. Öncelikli İhtiyaç Listesi ⬇️ pic.twitter.com/DCFr43kq3m — AFAD (@AFADBaskanlik) February 8, 2023

dpa/dtj

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …