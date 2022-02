Die größte Oppositionspartei CHP in der Türkei hat gegen explodierende Energiepreise und die insgesamt hohe Inflation protestiert und dabei vor einer Verarmung vieler Menschen gewarnt.

Man fordere die Regierung dazu auf, Preisanstiege zurückzunehmen, sagte die CHP-Vorsitzende der Provinz Istanbul, Canan Kaftancıoğlu, am Mittwoch. Die CHP verlas aus Protest gegen die Teuerung im Land eine gemeinsame Presseerklärung in allen Provinzen des Landes. In Ankara verbrannten Menschen ihre Rechnungen, wie auf Bildern zu sehen war. Der Parteichef kündigte sogar an, keine Rechnungen mehr zu zahlen, bis Erdoğan die Teuerungen zum Neujahr zurücknimmt.

Die Türkei kämpft mit einer Währungskrise. Die Lira verliert immer weiter an Wert, was vor allem importierte Güter verteuert. Energiepreise waren zum Jahreswechsel explodiert. Strompreise für Haushalte wurden etwa um 50 Prozent angehoben. Auch Lebensmittel und Transport werden immer teurer. Im Januar erreichte die Inflation knapp 49 Prozent – die Wirkung einer Anhebung des Mindestlohns um rund 50 Prozent Mitte Januar ist damit weitgehend verpufft.

Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti?

Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım… pic.twitter.com/N3ziJef1VQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2022

Kaftancıoğlu sprach von einer Wirtschafts- und Energiekrise, die die Menschen zur Armut verdamme. „Wir werden auf der Straße sein, bis die Teuerungen zurückgenommen werden“, sagte sie. Ein Kleinhändler neben der Politikerin sagte, seine Stromrechnung übersteige inzwischen die Miete für seinen Laden.

Betriebe stellen Rechnungen zur Schau

Restaurantbesitzer hängen seit Tagen Hinweise auf explodierende Stromrechnungen in ihre Schaufenster, wie Bilder in sozialen Medien zeigen. Am Dienstag hatten Ärzte und Pfleger protestiert und bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen gefordert.

Energieminister Fatih Dönmez versicherte, die Regierung berate über Maßnahmen, um Bürger und Kleinhändler zu entlasten. Steigende Energiepreise sind weltweit ein Problem. In der Türkei kommt aber hinzu, dass Präsident Recep Tayyip Erdoğan trotz der hohen Inflation auf Zinssenkungen beharrt – das heizt die Teuerung weiter an.

dpa/dtj