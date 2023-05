Obwohl der Fokus auf der Präsidentschaftswahl in der liegt, wählte die türkische Bevölkerung heute auch ein neues Parlament. Es gibt einige Überraschungen.

Die türkische Bevölkerung hat am heutigen Wahlsonntag neben dem Präsidenten auch ein neues Parlament gewählt. DTJ-Online fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen, auch wenn die noch nicht offiziell sind.

Laut den Auszählungen kommt die AKP auf 270 Abgeordnete, die CHP auf 175, die Grüne Linkspartei auf 61, die MHP auf 50, die İyi-Partei auf 46, die YRF von Fatih Erbakan auf fünf sowie die kommunistische Partei auf drei Abgeordnete. Somit hätte die Erdoğan-Allianz (Cumhur İttifakı) eine Mehrheit im Parlament. Das Bündnis um Kılıçdaroğlu kommt demnach nur auf 36,6 Prozent der Stimmen. Selbst mit der Unterstützung der Allianz um die prokurdische HDP kämen sie nicht auf eine absolute Mehrheit.

Wer wurde (ab)gewählt?

In Hatay wurde der einst im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten im Jahr 2013 verhaftete Can Atalay ins Parlament gewählt. Er trat für die Arbeiterpartei der Türkei an.

Olcay Kılavuz (MHP), der mit der Ermordung des ehemaligen Ülkü-Ocakları-Vorsitzenden Sinan Ateş in Verbindung gebracht wird, wurde in Mersin nicht gewählt.

Nach inoffiziellen Ergebnissen konnte auch der Ex-Fußballer Gökhan Zan kein Abgeordneter werden. Er war vor wenigen Monaten in die İyi-Partei eingetreten.

