Nach einem hitzigen Wahlkampf wählt die Türkei am heutigen Sonntag ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Es könnte knapp werden. DTJ-Online beleuchtet die Ereignisse des Wahltages im Liveblog.

Schicksalstag in der Türkei: Am Tag der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen rechnen Experten mit einer hohen Wahlbeteiligung. Laut aktuellen Umfragen muss Präsident Erdoğan nach zwei Jahrzehnten an der Macht um seine Wiederwahl bangen. Beobachter befürchten, dass es – besonders in den Erdbeben-Gebieten– zu Wahlmanipulation kommen könnte. DTJ-Online behält die wichtigsten News und Meldungen für Sie im Blick. Alles rund um die Türkei-Wahlen gibt’s hier in unserem Liveblog.



+++ Wahllokale öffnen, hohe Wahlbeteiligung erwartet +++

In der Türkei haben die Parlaments- und Präsidentenwahlen begonnen. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 8.00 Uhr, landesweit kann bis 17.00 Uhr abgestimmt werden. Mit belastbaren Ergebnissen wird am späten Sonntagabend deutscher Zeit gerechnet. Rund 61 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen, darunter rund fünf Millionen Erstwähler.

dpa/dtj

+++ Liveblog startet, Wahlsonntag in der Türkei +++

Hallo und Willkommen zum Liveblog bei DTJ-Online. In der Türkei starten heute nach einem langen, hitzigen Wahlkampf die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Es deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und Kemal Kılıçdaroğlu an. Jüngste Umfragen sehen den Herausforderer vorn.

Während sich Kılıçdaroğlu jüngst öffentlich gegen Wahlfälschungen aussprach und mit seinem Wahlbündnis circa 300.000 freiwillige Wahlbeobachter in die 50.000 Wahllokale des Landes entsendet, zeigte sich Erdoğan siegessicher. Dennoch kündigte er am Samstag an, auch im Fall einer Niederlage das Ergebnis der Abstimmung zu akzeptieren.

„In der Türkei kommen wir mit demokratischen Mitteln an die Macht“, sagte er in Istanbul. Wenn sich die Nation am Sonntag gegen ihn entscheide, werde Erdoğan tun, „was die Demokratie erfordert“. Er gehe jedoch davon aus, dass er für eine weitere Amtszeit gewählt werde.

Beobachter befürchten, dass der allmächtige Präsident bei einem knappen Wahlausgang versuchen könnte, das Ergebnis anzufechten. So ist die Stimmung im Land auch am Wahltag geprägt von Nervosität und Polarisierung. Die Wahlen in der Türkei, sie gelten als richtungsweisend für die 85 Millionen Einwohner.

