Wieder kein Champions-League-Finale in Istanbul? UEFA äußert sich

Die heutigen Wahlen in der Türkei wurden in den letzten Wochen auch mit der Champions League in Zusammenhang gebracht. Schließlich findet in weniger als einem Monat das Finale der Königsklasse in Istanbul statt. Nun hat die UEFA reagiert, wenn auch spät.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat Medienberichte über eine angeblich wegen Sicherheitsbedenken mögliche Verlegung des Champions-League-Finales von Istanbul nach Lissabon dementiert. Das Endspiel der Königsklasse werde „wie geplant am 10. Juni in Istanbul stattfinden“, teilte die UEFA am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Es habe keine „gegenteiligen Gespräche mit politischen Institutionen, Regierungen oder nationalen Fußballverbänden“ gegeben.

Die britische „Daily Mail“ hatte zuvor von vermeintlichen Plänen berichtet, die wegen der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei aufgekommen sein sollen. Die UEFA nannte den Namen der Zeitung nicht, nannte die Berichte zu dem Fall aber „ungenau und unbegründet“. Gewählt werden am Sonntag in der Türkei ein neuer Präsident und ein neues Parlament – es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu ab.

Sollte es infolge der Wahl zu Ausschreitungen im Land kommen, stünde möglicherweise Portugal mit Lissabon als Ersatzausrichter bereit, schrieb die „Daily Mail“, ohne dafür eine Quelle zu nennen. Istanbul hatte das Champions-League-Finale bereits in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abtreten müssen.

