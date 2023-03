Es waren chaotische Szenen in Bursa: Beim Zweitliga-Spiel wurden Kicker und Fans von Amedspor von Bursaspor-Fans angegriffen. Trotz dieser Ausschreitungen wurde die Partie fortgesetzt. Nun äußert sich die Politik zu dem Thema – zum Teil mit drastischen Worten. Auch die Strafen stehen fest.



Die Ausschreitungen während der Fußballspiel-Begegnung zwischen Bursaspor und Amedspor sind nach wie vor Thema in der türkischen Öffentlichkeit. Beim Spiel zwischen den beiden Mannschaften hatten am Sonntag Fans des Gastgebers Fußballer sowie Anhänger von Amedspor verbal und physisch angegriffen.

Der aus von mehrheitlich Kurden bewohnten Stadt Diyarbakır stammende Klub Amedspor ist schon seit Jahren mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert. Nationalistische Kreise werfen ihm Verbindungen zur Terrororganisation PKK vor.

Es flogen sogar Messer und Patronen aufs Spielfeld. Gleichzeitig wurden Plakate hochgehalten, die die Verfolgung von Kurden in den 1990er-Jahren symbolisieren. Darauf war beispielsweise der ehemalige Geheimdienstler Mahmut Yıldırım („Yeşil“) zu sehen, der für den Tod und das Verschwinden dutzender Menschen verantwortlich gemacht wird.

Daneben war auf den Plakaten auch ein weißes Auto zu sehen. Diese weißen „Toros-Vans“ wurden zum Sinnbild der Entführungen von Oppositionellen in den 90er-Jahren. Der Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahçeli, hatte die Fans von Bursaspor für deren „nationalistische Haltung“ gratuliert. „Für uns gibt es keinen Ort namens Amed. Auch von einem Amedspor kann nicht die Rede sein“, so Bahçeli weiter.

Zugleich betonte der MHP-Chef, dass die Ausschreitungen und die „provokanten Plakate“ nicht sportsmännisch gewesen seien. Für die Ereignisse seien aber Provokationen der PKK verantwortlich. Am Donnerstag besuchte indes der MHP-Ortsverband das Training von Bursaspor. Der Verein schenkte der MHP ein Trikot mit der Aufschrift des Parteichefs Devlet Bahçeli.

Nach den Ereignissen waren mehrere Männer vorübergehend festgenommen worden. Die Tatverdächtigen wurden aber wenige Stunden später wieder freigelassen. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu (AKP) erklärte auf Twitter, dass die Plakate nicht akzeptabel seien. Die verantwortlichen Mitarbeiter im Stadion seien bereits suspendiert worden.

HDP: „Amedspor wird weiterhin Tore schießen“

Es werde nun ermittelt, wie die Plakate ins Stadion gebracht werden konnten. Wie einige türkische Medien berichten, sollen die Ereignisse innerhalb der AKP zu Debatten geführt haben. Dennoch: Auch der türkische Innenminister hatte in der Vergangenheit Amedspor Verbindungen zur PKK vorgeworfen. Es ist ein beliebtes wie auch bewährtes Mittel in der Türkei, missliebige Personen oder Gruppierungen in die Nähe von Terrororganisationen zu rücken oder sie gleich als vermeintliche Terroristen zu bezeichnen.

PKK-Führer Cemil Bayık habe Anweisungen gegeben, Amedspor finanziell zu unterstützen, so Soylu damals. Die prokurdische HDP kritisierte die Ausschreitungen scharf. „Amed gibt es und es wird Amed auch weiterhin geben, Amedspor wird weiterhin Tore schießen“, so die Co-Parteivorsitzende Pervin Buldan.