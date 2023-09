Nach Nations League und EM-Triumph: Türkei bleibt weiter in der Erfolgsspur

Die türkische Frauen-Volleyballnationalmannschaft hat sich nach weiteren beeindruckenden Leistungen das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert und ist Weltcup-Sieger 2023.

Die „Filenin Sultanları“ bleiben in der Erfolgsspur. Nach ihrem Triumph bei der Europameisterschaft haben die türkischen Volleyballerinnen den nächsten Erfolg verbucht. Beim Qualifikationsturnier für die im kommenden Sommer stattfindenden Olympischen Spiele blieb das Team um Superstar Melissa Vargas in allen Partien (u.a. gegen Japan, Belgien und Brasilien) ungeschlagen und löste souverän als Gruppenerster das Ticket für Paris 2024.

Die Türkei wird somit zum dritten Mal in ihrer Geschichte bei Olympia antreten. Da das Turnier als Weltcup ausgetragen wird, hat sie zugleich ihren nächsten Titel sicher und darf sich Weltcup-Sieger nennen. Das Jahr 2023 geht damit in die Verbandsgeschichte ein: Drei Titel in einem Jahr konnte die Türkei noch nie erringen. Neben EM und Weltcup gewann sie im Juli auch die Nations League.

22. Sieg in Folge

Mit nun 22 (!) aufeinanderfolgenden Siegen hat die Mannschaft zudem ihren Platz an der Spitze der Weltrangliste gefestigt. Neben der Türkei stehen sechs weitere Teams fest, die in Paris dabei sein werden: die Dominikanische Republik, Serbien, Brasilien, die USA sowie Polen. Frankreich ist als Gastgeber automatisch gesetzt. Deutschland verpasste hingegen die Quali und wartet seit 2004 auf eine Olympia-Teilnahme.

