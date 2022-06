Die türkische Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem erwarteten Sieg in die Nations League gestartet. Nach dem 4:0 gegen die Färöer wartet nun das Auswärtsspiel in Litauen und damit eine Premiere.

Trainer Stefan Kuntz ist mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft ein optimaler Start in die Nations League gelungen. Die Mannschaft des 59 Jahre alten Ex-Profis setzte sich am Samstag gegen die Färöer mit 4:0 (1:0) durch. Im Istanbuler Başakşehir-Fatih-Terim-Stadion erzielten Cengiz Ünder (37. Minute), Halil Dervişoğlu (47.), Serdar Dursun (82.) und Merih Demiral (85.) die Treffer für die Gastgeber.

In der Liga C bekommen es die Türken, die sich nicht für die WM Ende des Jahres in Katar qualifizieren konnten, in Gruppe eins noch mit Luxemburg und Litauen zu tun und sind damit klarer Favorit auf den Gruppensieg.

Die nächste Partie findet am Dienstag um 20:45 Uhr in Vilnius statt, wo Milli Takım dann auf Litauen trifft. Zu sehen ist das Ganze auf TRT1. Es ist das erste Duell zwischen beiden Teams überhaupt. In 328 Pflicht- und 277 Testspielen (insgesamt 605) holte die Türkei bisher 231 Siege und 144 Remis. Dem gegenüber stehen 230 Niederlagen.

Nach dem Litauen-Spiel geht es für das Kuntz-Team in Luxemburg weiter (Samstag, 20:45 Uhr).

