Türkische Soldaten haben dem Verteidigungsministerium in Ankara zufolge 16 Terroristen der Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien „neutralisiert“.

Die Türkei habe auf Angriffe reagiert, teilte das Ministerium am Sonntag auf Twitter mit. Kurdische Quellen sagten der dpa, die türkischen Behauptungen seien haltlos.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte zuletzt am Samstag erneut mit einer Offensive in Nordsyrien gedroht. Die Türkei begründet dies mit Angriffen. In einer 30 Kilometer nach Syrien hineinreichenden Zone wolle man sich nicht mehr „stören“ lassen, sagte Erdoğan am Wochenende.

PKK identisch mit der YPG?

Auch vergangene türkische Offensiven richteten sich vor allem gegen die YPG, die Ankara als Ableger der PKK und ebenfalls als Terrororganisation einstuft. Die Kurdenmiliz ist Verbündete der USA in Syrien. Ankara hält bereits grenznahe Gebiete in Nordsyrien besetzt.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QBRlTjo2gX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2022

Auch im Nordirak seien am Sonntag und Montag insgesamt neun Terroristen der PKK getötet worden, hieß es am Sonntag in weiteren Tweets des Ministeriums. Ankara geht dort regelmäßig mit Militäroffensiven gegen die auch in den USA und Europa als Terrororganisation geltende PKK vor.

dpa/dtj