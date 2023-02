Zehntausende Israelis haben am Samstagabend erneut in mehreren Städten gegen die geplante Justizreform im Land demonstriert.

In der Küstenmetropole Tel Aviv zogen zahlreiche Menschen mit blau-weißen israelischen Flaggen durch die Straßen. Der ehemalige israelische Regierungschef Ehud Barak warnte in einer Ansprache vor einem bevorstehenden Umsturz. Sollte die kontroverse Reform fortschreiten, müsse man zu gewaltlosem Widerstand übergehen, forderte er bei der Kundgebung, die den achten Samstagabend in Folge stattfand. Auch in anderen großen Städten wie Jerusalem und Haifa kam es erneut zu Protesten.

From StartUp Nation to Shutdown Nation: For the 8th week, protests against @netanyahu judicial overhaul are spreading across #Israel a day after Bibi called to punch & slam protesters. Below, he’s inscribed in a huge poster next to other exceptional democratic leaders. pic.twitter.com/HTfYTCjR0X

— Moran Stern, PhD (@MoranStern) February 25, 2023