Quali-Start in Europa: Dzeko zeigt Klasse – Galatasaray blamiert sich fast

Aufgrund der in der jüngeren Vergangenheit mäßigen Ausbeute auf internationalem Parkett starten die türkischen Teams gefühlt jedes Jahr ein wenig früher in die Qualifikationen für die Wettbewerbe. Vier Mannschaften waren in den letzten Tagen im Einsatz. Erfreulich dabei: Es gab keine Niederlage.

Die türkischen Fußballvereine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş und Adana Demirspor belegten in der abgelaufenen Süper Lig-Saison die ersten vier Tabellenplätze. Seit dieser Woche versuchen sie nun, sich für die europäischen Wettbewerbe zu qualifizieren. Der erste Spieltag verlief nur für den Meister ernüchternd, die drei anderen Mannschaften erfüllten die Erwartungen hingegen voll.

Galatasaray: Viele Transfers, aber nur unentschieden in Litauen

Galatasaray traf in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League als klarer Favorit auf Zalgiris Vilnius und kam am Dienstag in Litauen nur zu einem 2:2-Unentschieden. Die Tore für Cimbom erzielten Abdülkerim Bardakçı und Halil Dervişoğlu. Ein hart umkämpftes Ergebnis, das dem Team aber trotz allem eine akzeptable Ausgangslage für das Rückspiel verschafft. Dieses findet am 2. August im heimischen Istanbul statt. Schmerzlich vermisst wurde Star-Torjäger Marco Icardi, dessen fester Transfer sich aber noch in dieser Woche abzeichnet.

Fenerbahçe: Überzeugender Kantersieg bei Tadic-Debüt

In der 2. Quali-Runde zur UEFA Europa Conference League zeigte Vizemeister Fenerbahçe beim Debüt des serbischen Spielmachers Dusan Tadic eine dominante Leistung gegen Zimbru Chisinau und gewann souverän mit 5:0. Die Tore am Mittwoch erzielten Ferdi Kadıoğlu, die drei Neuzugänge Ryan Kent, Edin Dzeko und Sebastian Szymanski sowie Joshua King. Die Fener-Fans können das Rückspiel am 1. August also deutlich entspannter angehen als die Gala-Anhänger.

Beşiktaş: Heimsieg gegen Tirana

Beşiktaş kämpft ebenfalls um den Einzug in die Conference League. Im eigenen Stadion gab es am Donnerstag gegen Tirana ein 3:1. Die Tore für die Schwarzen Adler erzielten Onur Bulut, Jackson Muleka und Semih Kılıçsoy. Das Rückspiel wird am 3. August in Albanien ausgetragen.

Adana Demirspor: Achtbares Unentschieden

Adana Demirspor feierte sein Debüt in den europäischen Wettbewerben und erreichte gleich ein respektables 1:1-Unentschieden bei CFR Cluj aus Rumänien. Benjamin Stambouli erzielte gestern das wichtige Tor für das Team, das seit dieser Saison von Ex-Barcelona und -Galatasaray-Coach Patrick Kluivert betreut wird. Am 3. August empfängt Adana, für das es ebenfalls um die Conference League geht, die Rumänen in der Türkei zum Rückspiel.

Wer es in die nächste Etappe im Qualifikationsmarathon schafft, erfahren die Fans also in der kommenden Woche. Die heimische Liga legt am 13. August los.

