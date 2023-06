Transfer-Hammer: Bosnischer Altstar Dzeko spielt künftig für Fenerbahçe

Der einstige Weltklasse-Stürmer Edin Dzeko wechselt zum türkischen Club Fenerbahçe und wird Nachfolger von Enner Valencia. Der 37-jährige Bosnier gab den Transfer in einem Video bekannt. Dzeko ist bekannt für seine Abschlussstärke und sein Kopfballspiel.



Der frühere Wolfsburger Bundesliga-Spieler Edin Dzeko hat seinen Wechsel zum türkischen Top-Club Fenerbahçe bekannt gegeben. Der Transfer wurde in einem Video auf Twitter vom Verein am Donnerstag verkündet. In dem Video äußerte sich der 37-jährige Stürmer auf Englisch mit türkischen Untertiteln und zeigte sich erfreut über seine neue Herausforderung.

„Ich bin froh, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen“, so der Neuzugang. Er stammt aus Bosnien-Herzegowina und spielte zuletzt seit 2021 für Inter Mailand. Sein Vertrag mit dem italienischen Verein lief am 30. Juni aus, wodurch er ablösefrei zu Fenerbahçe wechselt. Er erhält einen Zweijahresvertrag und soll rund 4,5 Millionen Euro pro Saison verdienen und ein ordentliches Handgeld bekommen.

Deutsche Meisterschaft mit Wolfsburg

Mit Inter Mailand erreichte er in der vergangenen Saison das Finale der UEFA Champions League, das die Mannschaft mit 0:1 gegen Manchester City verlor. In jener Partie lief er in der Startelf auf, blieb jedoch blass. Auch sonst hat Dzeko eine beeindruckende Karriere hinter sich. Er spielte von 2007 bis 2011 für den VfL Wolfsburg und gewann dort völlig überraschend die deutsche Meisterschaft in der Saison 2008/2009. Mit Grafite bildete er ein sehr gefährliches Sturmduo unter Felix Magath.

Seine starken Leistungen in Norddeutschland brachten ihm international Aufmerksamkeit ein, und im Jahr 2011 wechselte er zum englischen Club Manchester City. Mit City gewann er zwei Premier-League-Titel (2012 und 2014) sowie den FA Cup (2011) und den League Cup (2014). Im Jahr 2015 schloss er sich dann AS Rom an, wo er bis 2021 spielte, bevor er zu Inter wechselte.

Dzeko ist bekannt für seine Torgefahr und seine Fähigkeiten als Mittelstürmer. Er hat in seiner Karriere regelmäßig zweistellig pro Saison getroffen und gilt als erfahrener und zuverlässiger Stürmer. Er ist einer von wenigen Spielern, der in drei Top-Ligen jeweils mehr als 50 Tore schoss (Deutschland, England, Italien). Die Fans können gespannt sein, wie Dzeko sich in der Süper Lig präsentieren wird und ob er seine Torgefahr auch dort unter Beweis stellen kann. Sollte er fit bleiben, ist trotz seines fortgeschrittenen Alters durchaus davon auszugehen.

dtj/dpa

