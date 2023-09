Eine brutale Gewalttat, die vor wenigen Tagen bekannt wurde, schockt die türkische Öffentlichkeit. Sie ereignete sich vergangene Woche in Sultangazi, Istanbul, als eine 15-jährige Schülerin und ihr Freund Opfer einer gewaltsamen Auseinandersetzung wurden. Mittlerweile konnte einer der Angreifer verhaftet werden.



Die Schülerin M.N.K., die die zehnte Klasse besucht, traf sich am vergangenen Donnerstag mit einer Freundin, um von ihr Schulbücher abzuholen. Die beiden Mädchen saßen im Park in der Nähe ihrer Schule und unterhielten sich, als sie von einer Gruppe von Jungen verbal belästigt wurden. Ihr Freund Ç.İ. versuchte, ihnen zu helfen, wurde aber von der Gruppe angegriffen. So schilderte es M.N.K.

Zwei Verdächtige vorläufig festgenommen

Die belästigten Jugendlichen versuchten, der Gewalt zu entkommen, wurden jedoch von den Angreifern verfolgt und gestoppt. Dabei wurde Ç.İ. erneut attackiert. Die Situation geriet völlig aus dem Ruder, als ein Mitglied der Gruppe M.N.K. einen Pflasterstein ins Gesicht warf. Blutüberströmt und bewusstlos fiel sie zu Boden. Ç.İ. wurde ebenfalls verletzt. Passanten brachten die beiden unverzüglich ins Krankenhaus.

M.N.K. wurden fünf Zähne ausgeschlagen. Ç.İ. musste wegen einer Verletzung am Ohr sogar operiert werden. Die gute Nachricht ist indes, dass die Polizei bereits zwei der Tatverdächtigen vorläufig festnehmen konnte. Beide sind noch Schüler. Sie müssen sich nun wegen „vorsätzlicher Körperverletzung“ vor Gericht verantworten und befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Suche nach den weiteren Tatverdächtigen hält an.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …