Schauspieler Mehmet Kurtuluş bevorzugt das lineare Fernsehen gegenüber Streaming, da es eine besondere Energie habe. Anlässlich seines 51. Geburtstags wird sein neuer Film „Mordach – Tod in den Bergen“ im Fernsehen ausgestrahlt.

Der deutsch-türkische Schauspieler Mehmet Kurtuluş (50) zieht das lineare Fernsehen dem Streaming vor. „Es hat eine andere Energie, wenn man sagt „Es ist jetzt Donnerstagabend, 20.14 Uhr, und in einer Minute geht’s los“, als wenn man sich den Film morgens um vier oder nachmittags um drei in der Mediathek anschaut, wenn man das Gefühl hat, der einzige Zuschauer zu sein“, sagte der frühere Hamburger „Tatort“-Kommissar (Cenk Batu 2008 bis 2012) der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Ich gehöre zu der Generation, die mit 20.15 Uhr aufgewachsen ist. Auch wenn wir heute im Zeitalter der Streamingdienste sind, stelle ich mir immer noch die Frage „Was kommt heute um 20.15 Uhr?“. Das steckt einfach noch in mir.“

Am 27. April wird Kurtuluş 51. An dem Abend läuft ab 20.15 Uhr auch der erste von zwei Teilen seines neuen Films „Mordach – Tod in den Bergen“ im Ersten. „Er ist so etwas wie ein Geburtstagsgeschenk, wenn auch absolut zufällig“, sagt Kurtuluş, der 1972 im türkischen Uşak zur Welt kam. „Ich habe ihn bisher nur einmal gesehen, und das ist schon eine Weile her. Die Neugierde steigt also.“

dpa/dtj

