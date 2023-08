St. Johann Baptist Kirche: Muslime retten Krefelder Kathedrale

Weil sich die Gemeinde der St. Johann Baptist Kirche die Renovierung nicht leisten konnte, musste das Krefelder Gotteshaus schließen. Mit dem Aus der größten Kirche der Stadt endet eine Ära. Nun kündigt sich eine Rettung an – dank der Hilfe der muslmischen Gemeinde.

Die St. Johann Baptist Kirche in Krefeld ist ein Wahrzeichen der Stadt. Der 97 Meter hohe, neogotische Kirchturm ist weithin sichtbar. Jahrzehntelang feierten hier Menschen Gottesdienste, tausende Kinder wurden getauft, hunderte Paare vermählt. Obdachlose fanden in der 120 Jahre alten Kirche in kalten Nächten einen warmen Schlafplatz. Doch das war einmal.

Denn Ende Juni musste das größte Gotteshaus der Stadt schließen. Die Kirche ist baufällig, die Renovierung teuer. Instandhaltung und Sanierung würden nach Angaben des Kirchenvorstands einen Millionenbetrag verschlingen. Und die Kassen sind leer. Erste Gottesdienste musste die Gemeinde im Juli in einem Zelt vor dem Kirchenportal feiern.

Solidartiät „von Krefeldern für Krefelder“

Doch Rettung ist in Sicht – dank der Union der türkischen und islamischen Vereine in Krefeld und Umgebung e.V. Die über 20.000 Mitglieder starke Organisation bot der Kirchengemeinde Maria Frieden Krefeld, die die Kirche verwaltet, ihre Unterstützung an. Ein Zeichen der Solidartiät „von Krefeldern für Krefelder“, wie es von Unterstützerseite heißt.

Finanziell und auch organisatorisch möchten die Muslime der Stadtgesellschaft helfen. Dazu zählt auch die Organisation von Ausweichräumlichkeiten und kurzfristige finanzielle Hilfe. Auch die Hilfsangebote für Obdachlose und Drogensüchtige, die seit Jahrzehnten Teil der Gemeindearbeit sind, sollen so gesichert werden. Für Krefeld ist das ein gutes Zeichen, für das Zusammenleben von Muslimen und Christen ein Meilenstein.

