Die Türkei hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine davor gewarnt, mit Kriegsschiffen die Meerengen zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer zu durchqueren. Die rechtliche Grundlage dafür liefert ein Abkommen: der sogenannte Montreux-Vertrag.



„Wir haben alle Länder, ob Anrainer oder nicht, davor gewarnt, die Meerengen mit Kriegsschiffen zu passieren“, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Er verwies dabei auf den Vertrag von Montreux (hier geht’s zur türkischen Fassung: Montreux Boğazlar Sözleşmesi).

“We warned all riparian and non-riparian countries not to pass warships through the Black Sea in a conflict environment. There has been no such transition so far, we apply the provisions of #Montreux.” Foreign Minister Çavuşoğlu 🇹🇷 pic.twitter.com/yZwxnrOwh3

