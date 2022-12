Welches Land hat die beste Küche in der Welt? Jahr für Jahr sorgt das weltweit für Diskussionen. Nun hat „TasteAtlas“ seine Liste für 2022 veröffentlicht. Ganz oben landet Italien.

Geschmäcker sind unterschiedlich und machen nicht an Landesgrenzen halt. Viele Gerichte und Rezepte gibt es auch länderübergreifend, sodass es manchmal schwierig oder gar unmöglich ist, sie einem bestimmten Land zuzuordnen.

Die Seite „TasteAtlas“, die sich als „eine Enzyklopädie der Aromen, einem Weltatlas traditioneller Gerichte, lokaler Zutaten und authentischer Restaurants“ versteht, versucht dennoch seit einigen Jahren, ein Ranking mit den besten Küchen der Welt zu erstellen – und kassiert dafür regelmäßig Prügel. So auch dieses Jahr.

Während mit Italien als Spitzenreiter wenige User Probleme zu haben scheinen, fragen sich viele, wie zum Beispiel Deutschland auf Platz 15 landen konnte. Dr. Müslüm Fincan hat dafür nur eine plausible Erklärung: Die Liste kann nur in Bayern erstellt worden sein.

Auch, dass etwa die Niederlande vor Bosnien-Herzegowina oder dem Libanon steht, ist manchem ein Rätsel. Die Türkei steht derweil auf Platz 7 und machte damit einen gewaltigen Sprung. 2021 belegte sie noch den 17. Rang.

TasteAtlas kann den Ärger und den Unverständnis der Menschen verstehen, verweist aber darauf, dass die Liste nur das Ergebnis von Abstimmungen über die mehr als 15.000 Gerichte sei, die es mittlerweile in der Datenbank der Seite gebe. User legen der Seite angesichts der vielen anderslautenden Ansichten dennoch nahe, die Abstimmungsmethodik zu hinterfragen oder zumindest zu überarbeiten.

Every year when we publish the list, there are a lot of angry people, even calls from embassies. We learned to live with it.

Let’s clarify our methodology. We are a site dedicated to local dishes and have a database of 15,000+ dishes and ingredients.

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 24, 2022