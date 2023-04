Bei den bevorstehenden Wahlen in der Türkei können auch Hunderttausende Türken in Deutschland abstimmen. Jüngste Umfrage zeigen: Es könnte eine knappe Entscheidung werden.



In der Frage um die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan können auch Hunderttausende Türken in Deutschland mitentscheiden. Rund 1,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik dürften für die Parlaments- und Präsidentenwahlen ihre Stimmen abgeben, sagte Bülent Tezcan von der größten Oppositionspartei CHP.

Die Wahlen finden in der Türkei am 14. Mai statt. Türken im Ausland dürfen schon ab diesem Donnerstag abstimmen. Insgesamt sind rund 64 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen 2018 hatten rund 65 Prozent in Deutschland für Erdoğan gestimmt. Dieser legt daher großen Wert auf diese Stimmen, da sie bei einem knappen Wahlausgang entscheidend sein könnten.

Gute Umfragewerte für CHP-Chef, aber nicht in Deutschland

Er schnitt damit dort deutlich besser ab als im Gesamtergebnis (rund 53 Prozent). Bei den Wahlen im Mai wird ein knapper Ausgang erwartet. Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu hat Umfragen zufolge gute Chancen, Erdoğan nach 20 Jahren an der Macht zu schlagen. Wer die Mehrheit im Parlament gewinnt, ist noch nicht absehbar.

Der Präsident hat seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 weitreichende Befugnisse, das Parlament ist dagegen geschwächt. Erdoğan hatte sich in einer Ansprache explizit an Wähler im Ausland gerichtet und behauptet, es sei seiner Regierung zu verdanken, dass Türken im Ausland „mit erhobenem Haupt“ leben könnten, weil die Türkei hinter ihnen stehe. Er rief die Wähler auf, für ihn zu stimmen, damit das so bleibe.

dpa/dtj

